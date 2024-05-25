不瘦降之謎︱導演摩根史柏洛逝世　曾拍真人騷體驗30日文化差異

美國紀錄片導演摩根史柏洛（Morgan Spurlock）於2004年拍攝的紀錄片《不瘦降之謎》（Super Size Me）使他一炮而紅，提名第77屆奧斯卡「最佳紀錄片」獎，並引起全球廣泛討論。昨日（24日）傳出摩根史柏洛因癌症併發症在紐約去世，享年53歲。

曾拍攝紀錄片《不瘦降之謎》的導演摩根史柏洛，日前逝世享年53歲。（Getty Images）

摩根史柏洛於2004年推出了他自編自導自演的紀錄片《不瘦降之謎》，記錄了他在2003年2月連續30日只食用麥當勞食物的情況，以展示快餐對身體和心理健康的負面影響。當時，身高188公分的摩根史柏洛，體重為84公斤，體脂肪含量為11%。然而在30天後，他的體重增加到95公斤，體脂肪含量達到18%，醫生更發現他出現抑鬱症和肝臟衰竭的跡象。此後，摩根史柏洛花了14個月的時間，通過飲食控制和運動，成功恢復到原來的體重。

摩根史柏洛曾自編自導自演紀錄片《不瘦降之謎》，挑戰30日內三餐食麥當勞。（《不瘦降之謎》電影海報）

《不瘦降之謎》當時在全球獲得了2223萬美元（約1億7300萬港元）票房收入。2017年，摩根史柏洛推出了《不瘦降之謎》的續集《Super Size Me 2: Holy Chicken！》，但同年12月，他被爆出性騷擾事件，隨後該電影在電影節和其他平台上被撤下。

摩根史柏洛憑《不瘦降之謎》爆紅，大收2223萬美元票房。（《不瘦降之謎》電影劇照）

摩根史柏洛隨後亦拍攝續集《Super Size Me 2：Holy Chicken》。（《Super Size Me 2：Holy Chicken》電影劇照）

在《不瘦降之謎》紀錄片以外，摩根史柏洛亦創建並主持真人騷《30 Days》，每集均由他親身或請一眾嘉賓經歷30日與他們截然不同的生活模式，以體驗社會廣闊光譜下的文化差異，包括最低工資、囚犯及其他宗教模式的生活，以喚起大眾對社會問題的關注。《30 Days》真人騷一共拍攝三季，共18集節目。

摩根史柏洛於真人騷節目中，體驗囚犯生活。（《30 Days》節目劇照）