康城影展2024︱元祖湯女郎現身閉幕　疑似面癱、皺紋湧現女神崩壞

國際影壇盛事「第77屆康城影展」於當地時間昨日（26日）完滿結束，日前舉行閉幕紅地氈，讓一眾國際影人於會上最後亮相。為影展擔任金攝影機獎（Caméra d'or）評審團主席的法國女演員、監製兼導演Emmanuelle Béart，亦於紅地氈上亮相，並與評審團成員一同頒發大獎。

Emmanuelle Béart為影展擔任金攝影機獎評審團主席，並向本屆得主頒發大獎。（視覺中國）

Emmanuelle Béart於「第77屆康城影展」亮相。（視覺中國）

現年60歲的Emmanuelle Béart，曾主演荷里活特務動作電影《職業特工隊》（Mission：Impossible）第一集，與湯告魯斯（Tom Cruise）合演男女主角。作為系列元祖「湯女神」，當年33歲的Emmanuelle Béart於電影中飾演IMF特工小隊成員，同時是老隊長的嫩妻，形象非常媚惑誘人，在老隊長「陣亡」後卻與當年的「小鮮肉」湯告魯斯有不少曖昧戲份。

Emmanuelle Béart與湯告魯斯為《職業特工隊》的男女主角，但二人之間沒有明確的感情線。（《職業特工隊》電影劇照）

Emmanuelle Béart飾演湯告魯斯執勤的IMF特工小組中，特工組長的嫩妻兼成員之一，形象非常媚惑性感。（《職業特工隊》電影劇照）

Emmanuelle Béart與湯告魯斯的對手戲份甚多。（《職業特工隊》電影劇照）

Emmanuelle Béart日前於康城紅地氈上亮相，外貌幾乎難以讓觀眾認出，雖然她的身型近30年後未有太大轉變，卻難逃歲月摧殘、湧現大量皺紋與色斑。同時Emmanuelle Béart亦疑似面癱、右眼與嘴唇似乎無法活動自如，出現大細眼、高低唇的現象，女神形象完全崩壞，在高清鏡頭前亦無所循形。

Emmanuelle Béart的身型多年來變化不大。（視覺中國）

Emmanuelle Béart現身康城影展時疑似面癱。（視覺中國）

Emmanuelle Béart於紅地氈亮相時，幾乎難以被認出。（視覺中國）

Emmanuelle Béart顏值崩壞，與當年女神級外貌差甚大！（視覺中國）

Emmanuelle Béart曾有過兩段短暫的婚姻，均以離婚告終，並育有三名子女。然而她除了隨歲月年華老去，更因為曾經整容而顏值崩壞！Emmanuelle Béart曾於2012年公開反對整容，表示手術後遺症巨大，亦承認自己在1990年曾為嘴唇進行整容手術，並指對自己27歲所下的決定感到後悔。