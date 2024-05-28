玫瑰的故事︱劉亦菲重演亦舒小說劇集版　內地預期演技更勝張曼玉

內地電視劇《玫瑰的故事》改編自著名女作家亦舒同名小說作品，並由劉亦菲、佟天為、萬茜、林更新及霍建華主演，演員陣容鼎盛！劇集劇情講述劉亦菲飾演的女主角黃亦玫，從少女至中年時期的成長，事業與愛情的不斷變遷下的經歷，將於六月初在央視全國啟播。亦舒小說《玫瑰的故事》曾於1986年改編成香港電影，由楊凡自編自導，張曼玉、周潤發與張堅庭主演。日前內地電視劇《玫瑰的故事》舉行發布會後，內地觀眾紛紛將劉亦菲與張曼玉進行比較，主流聲音更認為劉亦菲的表現將比張曼玉當年飾演黃玫瑰更佳！

劉亦菲主演的內地電視劇《玫瑰的故事》，改編自亦舒同名小說。（《玫瑰的故事》劇集劇照）

《玫瑰的故事》由劉亦菲、佟大為、萬茜、林更新及霍建華主演。（《玫瑰的故事》劇集劇照）

《玫瑰的故事》女主角黃亦玫，出身於書香世家，自小接受最優良教育，亦專攻美術學科，擁有藝術家的性情與眼光，感情路上亦敢愛敢恨，為劇集定下女主角主導的框架。現年36歲的劉亦菲，外貌因為保養得宜而極具可塑性，外界認為能夠輕鬆演繹少女時期及成熟階段的黃亦玫。

《玫瑰的故事》由劉亦菲飾演的女主角黃亦玫，專攻美術學科，擁有藝術家的性情與眼光。（《玫瑰的故事》劇集劇照）

內地觀眾認為現年36歲的劉亦菲，能夠演活黃亦玫少女到成熟時期的面貌。（《玫瑰的故事》劇集劇照）

相反，不少內地觀眾認為，當年21歲的張曼玉，主演《玫瑰的故事》飾演同一位女主角黃玫瑰時，演繹少女時期極具青春少艾的氣息，到成熟階段則略為吃力，令觀眾出戲。

香港電影《玫瑰的故事》由張曼玉、周潤發及張堅庭主演。（《玫瑰的故事》電影劇照）

內地觀眾認為當年主演《玫瑰的故事》時年僅21日歲的張曼玉，演繹黃玫瑰的青春少艾面貌尚可。（《玫瑰的故事》電影劇照）

及至演繹黃玫瑰成熟時期，則認為張曼玉演繹得相當吃力。（《玫瑰的故事》電影劇照）

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對於劉亦菲的演技，內地觀眾普遍認為出道長達20年的她，早已久經琢磨，歷練亦與黃亦玫一角相若，預期表現將非常沉穩紮實，不論顏值或演技均會令觀眾滿意。相反，內地觀眾則認為張曼玉當年尚處於電影花瓶階段，演技未經磨練，加上該年代的香港電影以男性角色為主導，令黃玫瑰一角發揮機會較低，單靠驚天顏值與身材取悅觀眾，因此認為劉亦菲更為適合黃亦玫一角，表現亦將遠比張曼玉當年的層次更高！