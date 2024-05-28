Eye Catcher Global短片放映　邀康城評審Julien Rejl作映後談

由「奪目影像」及文藝復興基金會主辦的第二屆 Eye Catcher Global（ECG）將於6月19-23日舉行。ECG致力協助影像創作人繼續追夢，發掘、孵化和推廣別具視野和作者風的影像作品，不僅讓影像創作人獲得資金、獎項或機會，也引介國際同行之經驗與網絡。同時亦安排多項能夠讓影迷一同參與的活動，將來自世界各地的影片分享給更多香港觀眾，並與觀眾齊齊探索創作電影之路當中的辛酸點滴，以及如何發掘題材等。

今次邀請到由法國康城影展，遠道而來的評審朱利安雷傑（Julien Rejl）作為映後談嘉賓。（大會提供）

率先公布的有「短片放映」環節，為擴闊影迷視野，ECG將於6月23日（星期日）舉行兩場短片放映，其中一場更設有映後分享，誠邀由法國康城影展遠道而來的評審朱利安·雷傑（Julien Rejl）作為嘉賓，是康城導演雙週的藝術總監。曾與多位知名電影人合作，包括蔡明亮、菲臘加維爾等。並發行多位導演的首部作品，及策劃多部經典電影修復版公映場，包括尚盧高達、大衛連治及大衛哥連堡等多位名導的作品。

放映作品《神啊求你拗直我》劇照。（電影劇照）

他將與我們分享為甚麼電影的「前瞻性」如此重要？對他來說如何體現作品的前瞻性？亞洲區的創作人與歐洲區或荷里活的創作人又有什麼不同的特質與及值得留意的地方？這將會是朱利安·雷傑首次踏足香港，與香港影迷會面，機會難逢，請大家把握機會與他見面。

放映作品《生日派對》劇照。（電影劇照）

是次朱利安·雷傑除了出席座談會和擔任ECG「產業放映—亞洲之光新導演競賽單元」的評審團主席外，同時特選四部入圍2023年康城影展「導演雙週」的短片，集結包括重構死亡的北非公路短片《趁火取暖》、借少年煩惱重訪千年蟲恐慌的《生日派對》、聚焦法國近郊青少年生活的《心之風暴》，以及少女因發現自己同性戀傾向而找神父驅魔的《神啊求你拗直我》，保證部部驚心。