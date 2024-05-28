醬園弄︱章子怡親赴屠房目擊血淋淋地板　點名大讚大鵬、楊冪演技

國際影壇盛事「第77屆康城影展」日前完滿結束，由雙料金像最佳導演陳可辛導演新作《醬園弄》，為本屆壓軸登場華語作品。陳可辛攜同章子怡、楊冪、趙麗穎、雷佳音及大鵬等主演亮相紅地氈及放後，於映後清晨舉行記者會，接受一眾傳媒訪問。《醬園弄》改編自民國四大奇案之一的「醬園弄殺夫案」，講述上世紀四十年代的上海，有一位屠夫經常出軌嫖妓、非常爛賭，更會回家毆打妻子詹周氏，最後詹周氏將丈夫謀殺並分屍收場。

章子怡憑主演新作《醬園弄》亮相本屆康城影展。（視覺中國）

《醬園弄》導演陳可辛攜同章子怡、大鵬、楊冪等出席康城影展記者會。（視覺中國）

《醬園弄》導演陳可辛攜同章子怡、大鵬、楊冪及雷佳音等演員，於康城影展舉行記者會。（視覺中國）

楊冪亦有隨《醬園弄》團隊出席康城影展。（視覺中國）

大鵬亦有隨《醬園弄》團隊出席康城影展。（視覺中國）

章子怡親赴屠房體驗

章子怡於康城影展記者會上，被問到如何準備《醬園弄》的拍攝時，自爆一件連導演陳可辛都不知道的事：「拍攝之前，我覺得我們這些有經驗的演員，都會提前做很多的準備，體驗生活、閱讀當時的資料，當時的文字記載包括真實事件的記錄。」她續指：「我個人有一次最難忘的經驗，我沒有跟導演說，我請了一個朋友帶我去屠宰場，真實的去看他們怎樣去砍殺豬隻。」

章子怡於記者會上提及親赴屠宰場體驗時，連身邊的陳可辛導演也被嚇到。（康城影展影片截圖）

章子怡此話一出，連身邊的陳可辛導演也明顯被嚇一跳，現場傳媒亦傳出驚訝的呼聲，章子怡續指：「因為這個我沒有機會體驗生活嘛，我只能去屠宰場感受一下，我看他們在那個血濺的地方、血淋淋的地板上，那種震撼還是很強烈！」

章子怡直言自己的生活裡無法體驗屠宰，所以要到屠宰場一看血淋淋的畫面。（視覺中國）

章子怡讚大鵬、楊冪態度認真

談到《醬園弄》的幾位拍檔，章子怡大讚各位演員優秀，包括戲份不多的大鵬：「我特別感謝導演這次選了這麼多優秀的演員，哪怕是大鵬幾場戲，他也是非常認真的準備。」《醬園弄》除了章子怡外，亦有趙麗穎與楊冪兩位「八五花」飾演女配角，章子怡亦大讚隨團到康城的楊冪：「然後楊冪也是，我們在『監獄』裡的一些戲，你看得到的，就是每一個都非常在意（角色）！」

章子怡於《醬園弄》康城影展記者會上點名大讚大鵬與楊冪。（視覺中國）