康城影展2024︱少女時代允兒遭保鑣阻擋驅趕　網民怒轟：種族歧視

國際影壇盛事「第77屆康城影展」日前已完滿結束，各競賽單元獎項已塵埃落定，亦有一少參展觸目作品於影展期間放映。然而康城影展閉幕後，卻爆出涉及種族歧視的風波，對象更為韓國偶像天團「少女時代」成員允兒（潤娥）！康城影展於19日舉行《Horizon: An American–Chapter 1》放映活動，允兒應珠寶品牌邀請出席，並穿上一襲粉紅高叉晚裝亮相紅地歵，途中卻有一名保鑣工作人員不斷伸手阻擋，甚至疑似驅趕允兒、催促盡快入場，引發不少網民熱議。

韓國偶像天團「少女時代」成員允兒亮相「第77屆康城影展」。（視覺中國）

允兒於放映前踏上康城紅地氈。（視覺中國）

允兒為韓國女子天團「少女時代」最紅的成員之一。（視覺中國）

康城紅地氈環節，除了入場後一段傳媒夾道迎接的通道外，階梯部分亦為演員明星合照與轉身向觀眾及傳媒揮手的熱門地方。允兒於紅地氈登場後，通過傳媒拍照區域後登上階梯，於階梯頂端回身向大眾揮手時，被女保鑣不斷阻擋、一邊驅趕她進場，讓允兒露尷尬神色。允兒雖然嘗試一再回身揮手，但亦表現合作，隨女保鑣指示慢步入場。

允兒在康城紅地氈環節期間，登上階梯頂端時，準備轉身向觀眾及傳媒揮手。（網上影片截圖）

允兒登上康城紅地氈階梯時，被保鑣（左）伸手阻擋。（網上影片截圖）

允兒登上康城紅地氈被保鑣伸手阻擋時，面露尷尬神色。（網上影片截圖）

允兒最後亦保作隨保鑣的指示入場。（網上影片截圖）

該片段於網上流傳後，惹來不少網民留言批評，有網民怒轟：「種族歧視！」「將女神當成普通人了嗎？」「白人明星沒有遭受同等待遇！」亦有眼利網民對比其他族裔的演員明星，遭到不公對待的明星更包括多明尼加女星Massiel Taveras、非裔美國歌手Kelly Rowland有經歷類似遭遇，讓網民不禁認為康城影展在紅地氈安排上有種族歧視之嫌。