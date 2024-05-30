九龍城寨｜鄭保瑞用行動解決青黃不接　「講唔緊要，大家又唔做」

電影《九龍城寨之圍城》上映至今一直叫好叫座，票房更衝破8,000萬，並向一億邁進，勢破香港影史新紀錄。早前導演鄭保瑞接受網上頻道《低清生活》的方俊傑網上訪問（連結），談到電影上畫前都有擔心觀眾仲係咪喜歡動作片，結果反映好戲自然受大家歡迎。至於問到戲中有強烈的傳承意味，鄭保瑞就表示一早有這意向，並落實結局一定要由五位年輕演員主導，嘗試去破解一個比氣硬功更難搞的電影圈問題︰青黃不接。

不少觀眾都大讚戲中滿有承傳的意識，這正是鄭保瑞一直想做的事。（《九龍城寨之圍城》劇照）

「唔係人人都可以喺舞台上Chok」

主持問到，電影其中一位令人喜出望外的正是林峯，礙於林峯向來是以官仔骨骨的外形掛帥，決定起用他會否感到冒險？鄭保瑞就覺得用咩演員都有風險︰「佢拍過電影，但觀眾似乎未接受到佢在電影出現，其實用邊個都唔一定安全，大可以試下。只要佢做得好，其爆炸力可以勁過你覺得好安全嘅演員。」事實上今次正正就得到這股化學作用，至於坊間會覺得林峯就是Chok，鄭保瑞反而覺得這足以証明他有做演員的可能性︰「唔係人人都可以喺舞台上Chok到。」

林峯自言沒有接觸過拳擊，以前是花拳繡腿，希望認識武術的觀眾都認為電影裡的表現有真實感。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

導演鄭保瑞接受網上頻道《低清生活》的方俊傑網上訪問。（影片截圖）

「講唔緊要，大家又唔做」

至於戲中那份傳承感覺，源於選角上大家見到有古天樂、洪金寶，最自然會幻想結局將會是二人大戰一場，結果這場戲不單沒有出現，而且兩位更要中途「離場」，這正正是鄭保瑞一早決定要拍的情節。「當我接收這部戲，知道幾位年輕角色都好重要時，就知道去到結尾，上一代的幾位要離場，要由5位年輕人撐起個結局。」

洪金寶飾演的大老闆，最終被手下王九（伍允龍 飾）反噬。（《九龍城寨之圍城》劇照）

古天樂飾演的龍捲風，為幾位年輕人犧牲自己。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

鄭保瑞續說︰「當大家都不停講冇下一代新演員，講唔緊要，大家又唔做喎，咁做咩啫，講咗個問題出嚟，大家又唔嘗試去解決佢！觀眾冇辦法，觀眾係得個講字，唔會去拍套戲出嚟，但到我哋有套戲喺手，而余兒原著小說就係集中講這班年輕人，咁我就順理成章去做這件事。」

傳承這個主軸，鄭保瑞在創作初期已落實。（《九龍城寨之圍城》花絮照）

不過鄭保瑞就堅持一點，縱要上一代演員在故事離場，但要離開得有尊嚴。「我唔會搵支機關槍掃死晒佢哋，唔會令上一代醜怪。你見今日古仔（古天樂）、小齊（任賢齊）、德斌（黃德斌）那怕大哥（洪金寶），都冇咩咁唔擺得低，係我哋做創作嘅放唔放得低，如果想安全嘅，最終又係會古仔、大哥打番Ending。而家你話群星拱照幾條友，咪群星拱照幾條友，每個年代都會有呢件事發生，咪試下做。」至於這個決定是否需要花唇舌去說服老闆，鄭保瑞坦言會有，但阻力不大，始終大家都想做出這個效果。