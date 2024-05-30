魔海奇緣2｜全新預告落實12月上　狄維莊遜再為半神半人茂宜發聲

全球大受歡迎的《魔海奇緣》(Moana, 2016)，總票房高達6.8億美元（約53億港元），更榮獲提名奧斯卡「最佳動畫」和「最佳電影歌曲」。迪士尼早於2019年宣布拍攝續集，年初更公布香港將落實於今年12月5日公映，更強調大隻佬The Rock狄維莊遜 (Dwayne Johnson)，將繼續為主角茂宜發聲，而今日（30/5）就為大家帶來最新預告。



The Rock狄維莊遜 (Dwayne Johnson)，入型入格地再次為茂宜發聲。（《魔海奇緣2》劇照）

根據早前迪士尼的說法，續集延續Moana岀海的故事，Moana在接到她祖先意外的召喚後，與毛伊和新的海員隊伍一同出海，展開新的廣闊旅程，進入到一片未知危險的海域，展開新的一場從未經歷過的大冒險。

事隔8年，畫功更見細膩，畫面靚得緊要。（《魔海奇緣2》劇照）

今集故事時間線放在上集的3年後，被海洋選中的海島少女慕安娜 (Moana) 和半神半人英雄茂宜 (Maui) 又再出海，聯同一班意想不到的海員，再闖神秘危險水域，展開一段前所未有、更大規模、更驚險刺激的海洋大冒險 ！

今次繼續有大隻佬The Rock狄維莊遜 (Dwayne Johnson)入型入格為茂宜發聲。同時延續上次的音樂伴航，為大家帶來大熱金曲《How Far I’ll Go》及《You’re Welcome》。今集請來一眾格林美獎的獎及提名人氣音樂人，為電影創作全新音樂，有望再一次造就一首又一首的迪士尼金曲！