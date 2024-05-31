慶餘年第二季｜職場求生四大法則　范閒再識得多字都係識人最實際

古裝傳奇劇《慶餘年第二季》，自播出至今討論度有增無減，（現正於Disney+ 獨家熱播）不少人都再次被范閒（張若昀 飾）的魅力及鬼才吸引，對劇集欲罷不能。現在幫大家總結范大人在幾集內，出過的四招官場生存法則，原來同時下的職場法則不遑多讓，讓一眾打工仔們學習精明的小范大人如何在凶險的官場遇局拆局、戰無不勝！



劇集現已於Disney+ 獨家同步上線，新集數每晚7時30分更新。（《慶餘年第二季》劇照）

生存法則一：出外靠朋友

所謂「識人好過識字」，而南慶大文豪范閒正好兩者兼具，在出使北齊時不僅得到齊國少主信任，也與武功高強的北齊聖女海棠朵朵（辛芷蕾 飾）不打不相識，成為知己，這些人脈令他在波濤洶湧的異國全身而退。假死後，鬼主意多多的范閒又說服北齊大公主（毛曉彤 飾）為其圓謊，在士兵前演戲令他得以「復活」！後又托身處遠方的海棠朵朵助出逃北齊的弟弟范思轍(郭麒麟 飾)在北齊安身，可見小范大人人緣之好，儲下不少人脈為自己鋪路！

小范大人人緣之好，儲下不少人脈為自己鋪路！（《慶餘年第二季》影片截圖）

生存法則二：做人最緊要有靠山

一處主簿（鄧子越 飾）為人老實﹑正義，卻怕惹事而不敢言，於是范閒霸氣承諾鄧子越：「從今往後，我就是你的靠山」﹑「別怕闖禍，我給你兜著！」小范大人這般上司的氣勢和關照的心不只激發了鄧子越，也撼動了觀眾！事實上，范閒屢次踩界與二皇子（劉端端 飾）明爭暗鬥，一次查部門貪污更以身試法當眾收下贓款，皆能絲毫無損安然退場，全因他在京都打滾時早已博得官場勢力人士的袒護，如監查院院長陳萍萍（吳剛 飾）﹑一人之下萬人之上的丞相林若甫（于洋 飾），他們在危急關頭時的一句說話就能為范閒起死回生，足以成為他挑戰百官，甚至慶帝（陳道明 飾）的籌碼。

范閒屢次踩界與二皇子明爭暗鬥，皆能絲毫無損安然退場。（《慶餘年第二季》影片截圖）

在京都打滾時早已博得官場勢力人士的袒護，足以讓他可挑戰百官。（《慶餘年第二季》影片截圖）

生存法則三：取悅老細好辦事！

假死欺君是死路一條，但又怎會難倒精明又有一眾叔伯撐腰的范閒！深暗「打工仔政治」的他一回京即向終極話事人慶帝「耍冧」，七情上面地令大怒的慶帝消氣，最後成功從輕發落。范閒輕鬆在一條死路走出生機，慶帝之後更讓他參與與幾個皇子的家宴，不愧是小范大人— 各位打工仔的必學楷模。

假死欺君是死路一條，但都畀佢諗到計脫罪。（《慶餘年第二季》影片截圖）

范閒七情上面的「演出」，令大怒的慶帝消氣，最後成功從輕發落。（《慶餘年第二季》影片截圖）

生存法則四：能屈能伸！

一身傲氣風骨的范閒容不下各部門私相授受，同時深明正義上諫並不能令貪官伏法，於是甘願放下自己的名聲，與貪官同歸於盡，以己為餌，設法令所有百官的矛頭直指自己，只為大家看見真正罔顧慶國法紀的官員！為彰顯法規不惜一切，如此能屈能伸成為小范大人官場必勝之道！