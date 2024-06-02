慶餘年2︱湯唯前男友捱20年終走紅　同居3年傳因《色戒》尺度分手

內地電視劇《慶餘年》事隔五年，由原班人馬主演的第二季終於推出，《慶餘年2》日前正式啟播後，創下超高收視紀錄，連帶一眾演員再次翻紅，其中飾演男配角王啟年的田雨，亦在默默耕耘超過20年後走紅。田雨出道以來一直飾演男配角，在觀眾眼中被視為「萬年綠葉」，但其實多年前他曾因與湯唯的戀情，受到廣泛關注。

田雨憑《慶餘年2》再次飾演王啟年翻紅。（《慶餘年》劇集劇照）

田雨曾為湯唯出道初年的男朋友。（視覺中國）

湯唯於2004年拍攝首部電影《警花燕子》期間，邂逅田雨並發展戀情，田雨亦成為湯唯出道後第一位公開的男友，據指二人更曾經同居三年，感情相當穩定。及後湯唯於2006年應名導李安邀請主演《色，戒》，在湯唯眼中視為難得的機會，於是答應演出女主角王佳芝。然而有傳湯唯的決定，成為與田雨分手的導火線。關於湯唯與田雨分手，有傳因為田雨未能接受湯唯於電影中的演出尺度，亦有指關係本身已女強男弱，導致最後分手。

田雨與湯唯因為合作電影《警花燕子》而邂逅相戀。（視覺中國）

有傳湯唯與田雨因為《色，戒》演出尺度分手；亦有指二人關係女強男弱導致。（視覺中國）

湯唯受名導李安邀請接拍《色，戒》，亦憑戲中王佳芝一角走紅。（《色，戒》電影劇照）

湯唯與田雨此後一直未曾正面回應事件，但湯唯曾於節目訪談中分享，指田雨是對她最好的人，可惜二人有緣無份。湯唯最後於2014年與韓國導演金泰勇結婚，二人亦於2016年在香港誕下一女。田雨經過20年的奮鬥，亦憑《慶餘年》走紅，雖然戲份並不多，但外界認同他的精湛演技不下於同劇資深演員，最終讓他榮獲白玉蘭獎「最佳男配角」獎。