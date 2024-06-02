慶餘年2︱驚現「穿越」現代複合弓　配慶帝陳道明古裝打扮超怪誕

內地電視劇《慶餘年》事隔五年，由原班人馬主演的第二季早前啟播，《慶餘年2》更於內地創下超高收視紀錄！其中沉迷射箭的慶帝，更在擁有「上古文明人類記憶」的男主角范閒提議下，製作融合滑輪原理的現代複合弓。劇集播出後，有眼利觀眾發現劇中驚現「穿越式」複合弓，在古裝宮廷畫面中相當格格不入！

《慶餘年2》男主角范閑，在劇情中擁有「上古文明人類記憶」。（《慶餘年2》微博圖片）

由陳道明飾演的慶帝，於《慶餘年》首季劇情中，已經極為沉迷射箭，曾數次出現挽弓搭箭的橋段。在《慶餘年2》開端，范閑亦向慶帝獻上揉合滑輪原理設計的複合弓設計，讓慶帝全神研究，並交由工部研發。第32集劇情中，慶帝與皇后爭執期間，慶帝更拉弓射箭威嚇皇后，一箭將掛在宮門的鐵甲射得支離破碎，令橋段氣氛推至頂峰！

由陳道明飾演的慶帝，自首季開始已經沉迷射箭。（《慶餘年2》劇集劇照）

范閑於劇情第二集，向慶帝獻上複合弓設計圖。（《慶餘年2》劇集劇照）

慶帝亦修改複合弓設計，並交由工部研製。（《慶餘年2》劇集劇照）

《慶餘年2》第32集中，慶帝手握的複合弓與現代射箭運動常見的複合弓設計極度相似，道具設計更於弓身加上浮雕及銅製配件設計，令複合弓的現代設計具有一定「古雅風格」，但不論弓身設計、弓臂、滑輪及纜索設計，均與現代複合弓無異，令畫面相當怪誕。現代射箭運動採用的複合弓，於六十年代在美國發明，常見於射箭運動及狩獵，亞運會亦設有複合弓射箭項目，普及度亦包括香港射箭運動比賽。

陳道明於劇集裡穿古裝、手挽現代設計的複合弓，令畫面相當怪誕。（《慶餘年2》劇集劇照）

劇組道具計於弓身上加入浮雕與銅製配件，令設計具古雅風格。（《慶餘年2》劇集劇照）

陳道明於劇情中搭箭拉弓。（《慶餘年2》劇集劇照）