哥斯拉-1.0︱二戰劇情涉三大爭議位　網民：傷害14億中國人感情

日本科幻電影《哥斯拉-1.0》（Godzilla Minus One）去年於日本及歐美上映，為銀幕巨獸哥斯拉面世70週年紀念作品，並創下美國最佳票房日本電影的驚人紀錄。《哥斯卡-1.0》出品公司在作品正式上映時，未有賣出版權於亞洲各地上映，引來外界揣測劇情或觸及敏感題材。

《哥斯拉-1.0》為銀幕巨獸哥斯拉面世70週年紀念作品，去年僅於日本及歐美地區上映。（《哥斯拉-1.0》電影劇照）

《哥斯拉-1.0》於國際影壇上映後屢奪殊榮，包括在「第96屆奧斯卡頒獎典禮」上榮獲「最佳視覺效果」獎，並於「第17屆亞洲電影大獎」奪得「最佳視覺效果」及「最佳音響」獎兩項殊榮。日前，《哥斯拉-1.0》於串流平台Netflix啟播，包括香港區在內的觀眾亦能收看，旋即成為香港區最熱播電影榜首！

《哥斯拉-1.0》去年榮獲奧斯卡最佳視覺特效獎。（路透社）

《哥斯拉-1.0》劇情以1945年第二次世大戰戰敗後的本為背景，講述「神風敢死隊」機師敷島浩一，在二戰最後關頭逃避以身殉國的任務成為逃兵，駕駛零式戰機逃至大戶島時，與一眾軍部戰機維修員遇上哥斯拉，但懦弱的敷島再次怯戰，令維修小隊幾乎全數喪命。敷島於日本戰敗後回到飽受空襲、滿目瘡痍的東京，因為逃兵身份受盡千夫所指，晚上亦被戰爭、叛逃、罪疚等陰影在夢中纏繞。

《哥斯拉-1.0》男主角敷島浩一，為「神風敢死隊」飛機師，但在任務最後關頭怯戰成為逃兵。（《哥斯卡-1.0》電影劇照）

敷島浩一回到戰後的日本後，受盡千夫所指。（《哥斯卡-1.0》電影劇照）

敷島在戰後爭扎求存，更收留一位少女典子與孤兒明子，三人成為沒有血緣關係的家庭。為了養活典子與明子，敷島接受軍部聘請，清理美國與日本海軍在水域上埋下的水雷。然而，戰後美軍於比基尼環礁舉行「十字路口行動」原子彈與氫彈核試期間，意外令深潛海底的哥斯拉體型異變得更為巨大，更威脅日本國土安危，於是敷島與一眾戰後倖存的日軍，便自發團結對抗哥斯拉的危機。

敷島浩一倖存後，收留了少女典子與孤兒明子，三人成為沒有血緣關係的家庭。（《哥斯卡-1.0》電影劇照）

美國於1946年起在比堅尼環礁進行「十字路口行動」進行多次核試，因此令哥斯拉受放射元素影響變得更巨大。（《哥斯卡-1.0》電影劇照）

敷島在清理水雷的任務中，重遇巨大化更多的哥斯拉。（《哥斯拉-1.0》電影劇照）

《哥斯拉-1.0》於Netflix啟播後，在香港區收視奇高，亦引發不少觀眾網民討論，其中亦有評價針對電影涉及二戰日本的爭議，主要集中於哥斯拉出現後，描述戰後的前日本軍人如何共抗危機。歸納網民意見，《哥斯拉-1.0》共有三項爭議焦點，或許成為電影未有在亞洲地區正式上映的原因。

以下內容含有《哥斯拉-1.0》電影劇透，未收睇嘅觀眾慎入！

《哥斯拉-1.0》在Netflix啟播後，觀眾網民提出三項爭議焦點。（《哥斯拉-1.0》日本宣傳照）

《哥斯拉-1.0》三項劇情爭議中，首先包括面對哥斯拉危機時，戰後解除軍隊武裝、僅有自衞隊的日本，在民間自發團結二戰倖存軍人，在美軍與日本政府管核外，進行對付哥斯拉的作戰行動，劇情該部分被認為與復僻日本軍隊的意志有關。其次，劇情中民間自發對抗哥斯拉的組織，更從聯合國手上奪回四艘軍艦，並原來保留有戰後未有銷毀的新型高科技戰機，違背戰後解除武裝並銷毀所有戰機的協議。

《哥斯拉-1.0》劇情中，民間自發團結二戰倖存軍人，在美軍與日本政府管核外，進行對付哥斯拉的作戰行動。（《哥斯拉-1.0》電影劇照）

《哥斯拉-1.0》劇情中民間自發對抗哥斯拉的組織，更從聯合國手上奪回四艘軍艦。（《哥斯拉-1.0》電影劇照）

《哥斯拉-1.0》劇情中，原來保留有戰後未有銷毀的新型高科技戰機，違背戰後解除武裝並銷毀所有戰機的協議。（《哥斯拉-1.0》電影劇照）

《哥斯拉-1.0》劇情中，原來保留有戰後未有銷毀的新型高科技戰機，違背戰後解除武裝並銷毀所有戰機的協議。（《哥斯拉-1.0》電影劇照）

最後，爭議最強烈之處在於男主角敷島浩一的設計，雖然劇情開端敷島浩一為「神風敢死隊」的逃兵，受盡千夫所指、將戰敗責任歸疚於他，然而敷島倖存下，亦延續該作戰部隊的戰意。《哥斯拉-1.0》結局中，敷島更重現神風敢死隊的作戰方法，繼承捨身赴死的精神，以裝滿炸藥的飛機撞入哥斯卡口中，勢要將其殲滅。有個別網民更直言作品「傷害14億中國人民感情」，相信對不少蒙受二戰慘痛經歷的亞洲國家而言，劇情亦具有一定消化難度。

《哥斯拉-1.0》男主角敷島最後決定完成自己「神風敢死隊」的自殺式任務。（《哥斯拉-1.0》電影劇照）

《哥斯拉-1.0》結局繼承「神風敢死隊」捨身赴死的精神。（《哥斯拉-1.0》電影劇照）