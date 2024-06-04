畢彼特親女驚傳申請脫父姓　安祖蓮娜祖莉被人證指控離間父女感情

荷里活一線巨星畢彼特（Brad Pitt）與前妻安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）曾於2014年結婚，及後於2019年婚變，離婚官司至今仍未落幕。畢彼特與安祖蓮娜祖莉誕下與收養共六名子女，其中2006年出生的親生女兒Shiloh Jolie-Pitt剛剛成年，卻傳出向法院申請「刪除父姓」的震撼消息，令全球娛樂圈譁然！

畢彼特與安祖蓮娜祖莉婚變後，官司至今仍未落幕。（視覺中國）

畢彼特與安祖蓮娜祖莉誕下及收養共六位子女。（視覺中國）

畢彼特與安祖蓮娜祖莉的親生女兒Shiloh Jolie-Pitt，剛成年便傳出向法院申請「刪除父姓」的震撼消息！（視覺中國）

據外媒報道，在Shiloh Jolie-Pitt申請刪除父姓的消息傳出後，曾於2000年至2020年期間擔任安祖蓮娜祖莉保鑣的退役特種部隊軍人Tony Webb，願意出面作證，指祖莉在與畢彼特婚變後，不斷離間子女與畢彼特的關係。Tony Webb表示屬下曾多次聽見祖莉慫恿子女，不要在畢彼特前來探望期間，與父親相處太多。

安祖蓮娜祖莉的前保鑣表示，祖莉在與畢彼特婚變後，不斷離間子女與父親的關係。（視覺中國）

在離婚後擁有撫養權的安祖蓮娜祖莉，被法官於2018年的法庭上訓斥，表示：「不讓子女與父親建立關係，對子女有害。」指責祖莉不應監聽子女與父親的通話、訊息，警告她如果阻止修補子女與父親的關係，或會失去撫養權。外媒報道事件時，以「教科書級數離間手段」形象安祖蓮娜祖莉的行為，認為她有計劃地破壞子女與畢彼特的關係。消息傳出後，主流聲音亦同情形象良好的畢彼特，指責安祖蓮娜祖莉的行為，更痛罵：「這樣的人不應該再代表聯合國救助兒童！」

畢彼特形象正面，事件傳出後被粉絲網民力撐！（視覺中國）