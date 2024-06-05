《異形︰羅穆盧斯》新預告出爐　異形幼蟲「抱面體」登海報做主角

殿堂級科幻驚慄電影《異形》系列最新一集《異形：羅穆盧斯》（Alien: Romulus）的首條正式預告片，香港時間昨晚凌晨正式曝光，影片回到系列根源，一群年輕太空殖民者在廢棄的太空站拾荒時，驚遇宇宙中最可怕的生命體，預告片跟前一天正式公開的電影海報一樣，聚焦於橫行無忌的可怕異形幼蟲「抱面體」（Facehugger）。（上映日期︰8月15日）

正式公開的電影海報，以可怕異形幼蟲「抱面體」做主角。(《異形：羅穆盧斯》海報）

兩分鐘的預告片中，《貓王與我》威尼斯影后兼《美帝崩裂》上位新星佳莉絲柏妮 Cailee Spaeny與《殺人不難》男星 David Jonsson等人扮演年輕太空殖民者，他們前往廢棄的太空站拾荒時，遇上了可怕異形幼蟲「抱面體」追捕，這種來自異形蛋的外星生物會寄生在人體中再化成異形，預告片尾更爆出成形的異形！

異形幼蟲「抱面體」最可怕之處，係會伸條尾入你體內。(《異形：羅穆盧斯》預告截圖）

這條預告片昨晚香港時間零晨發佈，隨即引起全球影迷熱烈讚好兼留言討論，截至今日中午時間點擊已超過300萬。由於《異形：羅穆盧斯》的故事背景發生在1979年第一集《異形》與1986年《異形續集》之間，不少網民都大讚《禁室殺戮》、《鬼玩人》導演費德亞發拉斯Fede Alvarez執導的《異形：羅穆盧斯》，將觀眾帶回舊太空倉佈景，還有《異形》的招牌幽閉恐怖感，更大讚影片充滿了列尼史葛《異形》的恐怖氛圍及占士金馬倫《異形續集》的動作場面，對《異形：羅穆盧斯》充滿期待。

異形幼蟲「抱面體」在人體內會發光，繼而破體而出。(《異形：羅穆盧斯》預告截圖）