海關戰線︱謝霆鋒雙腳離地幾層樓超淡定演出　凌空槍戰嚇怕衛詩雅

英皇電影《海關戰線》由邱禮濤執導，邵劍秋監製，李敏、李昇編劇，謝霆鋒擔任動作指導及領銜主演，張學友、林嘉欣、劉雅瑟領銜主演，吳鎮宇特別演出，關智斌、陳家樂、衛詩雅、袁富華、米雪、石修、黃錦燊、楊天宇、Amanda S.主演，《海關戰線》將於6月28日起搶閘放映優先場，7月5日正式開畫。今次是霆鋒首度兼任動作指導，拍攝時霆鋒不斷來回片場和攝影機前，務求將每個動作做到創新、悅目及乾脆俐落，在畫面上力臻完美！

謝霆鋒主演的《海關戰線》將於7月5日正式上映！（《海關戰線》劇照）

謝霆鋒首度兼任動作指導，拍攝時霆鋒不斷來回片場和攝影機前，務求將每個動作做到創新、悅目及乾脆俐落，在畫面上力臻完美！（《海關戰線》電影花絮照）

電影前段即見扣人心弦大場面，霆鋒與擁有強大軍火力量的不法分子槍戰，開工當日先拍霆鋒吊威也跳爬到貨櫃頂之上，其中一take霆鋒直言：「唔夠爽，即刻再嚟！」他笑言雖然有戴上防護墊，但不幸撞到的都是沒有防護墊的地方，拍攝期間，尚未埋位的衛詩雅現身片場，觀察她的男神霆鋒拍動作戲，她表示：「反正在休息室都是等，不如出來看看如何拍戲，學習一下。」Michelle坦言因為爆破場面及槍戰等，一直都有點害拍參與動作片，但就相當欣賞這種大場面，加上自己又鍾意吊威也，一於現場直擊男神被吊上貨櫃兼槍戰！

謝霆鋒與擁有強大軍火力量的不法分子槍戰，開工當日先拍霆鋒吊威也跳爬到貨櫃頂之上。（《海關戰線》電影花絮照）

謝霆鋒與擁有強大軍火力量的不法分子槍戰，開工當日先拍霆鋒吊威也跳爬到貨櫃頂之上。（《海關戰線》電影花絮照）

霆鋒開槍意外擦傷 難忘從影危險場面

開拍前Michelle相當緊張，綵排時又擔心霆鋒，一旁的霆鋒回應：「這有什麼好擔心？！」Michelle說：「你一會拍攝時要做這個動作嗎？我會大叫出來『小心啊霆鋒』！」霆鋒續指：「這場已經很簡單，後半部分就要小心，會再辛苦點！今日有位武指因此而脫臼，已被送往醫院治理。」當霆鋒投入拍攝時，Michelle看到緊皺眉頭並說：「好緊張，嚇死我，真的好危險！」而霆鋒在貨櫃頂開槍時意外擦傷手指，即時貼上藥水膠布免受細菌感染，一派淡定的霆鋒，憶述從影以來其中一個最危險場面：「《逆戰》有一場發生喺馬來西亞監獄，我跳出嚟跌落車尾箱，真係好難！我諗唔算好高，大約有五、六樓層樓高，但係跳嗰個準繩度太緊要，因為我要跳穿一個鐵皮，中間空位只得我一個人咁闊，如果我啲手伸出去就劏手，又如果我跳前跳後少少，就頸同腳都會撞，而我從五、六層樓高跳落一個貨車車尾箱，又係前後左右多少少半尺都會甩手甩腳，由於空間狹窄，好容易撞到手腳，所以一定要跳得中！」

尚未埋位的衛詩雅現身片場，觀察她的男神霆鋒拍動作戲。（《海關戰線》電影花絮照）

謝霆鋒憶述從影以來最驚險的拍攝為《逆戰》，直言當時拍攝準繩度稍差便會甩手甩腳。（《海關戰線》電影花絮照）

霆鋒盡力使出最快捷身手 6月28日起搶閘優先場

其實這幕槍戰場面，還有另一個非常艱險的動作，就是要在高空貨櫃傾側超過四十五度時施展靈活的身手，翻後筋斗墮下跌出貨櫃，難度指數和危險系數一樣高，眾人屏息以待凝視霆鋒的傾力演出。霆鋒從高空跌下的一套動作，只拍了三次，邱禮濤導演已滿意收貨，霆鋒更向導演表示：「已盡最大努力做出最快捷的身手。」之後霆鋒續拍從貨櫃高處墮下，跌在四驅車的擋風玻璃上再滑下，用手捉實車頂邊緣以免滑下。完成拍攝後，問到這場動作設計及演出，霆鋒說：「不困難，我覺得應該ok，因為（觀眾）很少見到這些動作。」而當霆鋒跌出貨櫃時，威也回力令他撞到貨櫃，霆鋒瞬間以手肘頂着，問到有沒有受傷，他笑言：「這些不算是撞到吧！」有着多年經驗的霆鋒早已見慣不怪，必要時候都會好好保護自己。

謝霆鋒吊威也雙腳離地幾層樓高，超淡定演出高危場面。（《海關戰線》電影花絮照）

謝霆鋒從高空跌下的一套動作，只拍了三次，邱禮濤導演已滿意收貨！（《海關戰線》電影花絮照）

謝霆鋒從高空跌下的一套動作，只拍了三次，邱禮濤導演已滿意收貨！（《海關戰線》電影花絮照）

謝霆鋒從高空跌下的一套動作，只拍了三次，邱禮濤導演已滿意收貨！（《海關戰線》電影花絮照）

要欣賞霆鋒緊張刺激的忘命演出，記得鎖定《海關戰線》，6月28日起搶閘放映優先場，7月5日正式開畫，密切期待！