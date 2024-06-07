玫瑰的故事︱劉亦菲大尺度激吻引熱議　吸啜式聲畫被狠批兒童不宜

內地電視劇《玫瑰的故事》改編自著名女作家亦舒的同名小說作品，並由劉亦菲、佟大為、萬茜、林更新、霍建華、彭冠英及林一主演，演員陣容鼎盛！《玫瑰的故事》劇情講述劉亦菲飾演的女主角黃亦玫，從少女至中年時期的成長，在事業與愛情不斷變遷下的經歷。日前《玫瑰的故事》於央視啟播，旋即引起廣大觀眾網民討論，其中談論關鍵竟為劇情「兒童不宜」的元素！

劉亦菲主演新劇《玫瑰的故事》日前於央視啟播，觀眾討論焦點竟為「兒童不宜」元素！（《玫瑰的故事》劇集劇照）

現年36歲的劉亦菲，是內地「八五花」的代表人物之一，多年來一直為炙手可熱的女演員，亦成為影視作品質素保證。《玫瑰的故事》被網民形容為「神仙姐姐」下凡與四位凡夫談戀愛，外貌顏值多年不變的劉亦菲，飾演出身書香世家、氣質高貴兼具藝術品味的黃亦玫，游走在四位男主角之間，感情觀瀟灑自由。然而劉亦菲演繹獨立自主、敢愛敢恨的黃亦玫，卻被觀眾狠批親密戲份過多，車輪轉式與男主角上演親吻戲，高呼兒童不宜。

《玫瑰的故事》由劉亦菲飾演的女主角黃亦玫，專攻美術學科，擁有藝術家的性情與眼光。（《玫瑰的故事》劇集劇照）

劉亦菲飾演的女主角黃亦玫游走在四位男主角之間，感情觀瀟灑自由。。（《玫瑰的故事》劇集劇照）

內地有家長網民投訴《玫瑰的故事》吻戲「大尺度」，認為破尺度演出兒童不宜，於全國觀眾均能收看的央視頻道播出，安排並不適合。劉亦菲在《玫瑰的故事》中，先後與飾演黃亦玫「初戀」的彭冠英、「前夫」林更新、「靈魂伴侶」霍建華及「小鮮肉」林一上演親密吻戲，「費盡唇舌」的吸啜式激吻畫聲俱全，被網民認為過度繪形繪聲、充滿情慾，意識不適合兒童，鼓吹混亂的感情生活。

劉亦菲與彭冠英在劇情中上演激吻橋段。（《玫瑰的故事》劇集劇照）

劉亦菲飾演的黃亦玫在劇情中亦有多段感情經歷。（《玫瑰的故事》劇集劇照）

其實劉亦菲已非首次因為劇作吻戲成為焦點，前年劉亦菲主演的古裝劇集《夢華錄》中，劉亦菲與陳曉的吻戲，由蜻蜓點水到激吻的急劇轉變，亦令觀眾認為兒童不宜。劇集中，陳曉將劉亦菲抱起，一路從嘴唇吻到頸脖，纏綿式的接吻畫面慘被檢舉，似乎內地劇集尺度將隨觀眾保守的口味繼續收緊。

劉亦菲去年主演劇集《夢華錄》，已因為劇集吻戲尺度引起熱議。《夢華錄》劇集劇照）

劇集中，劉亦菲與陳曉上演激吻橋段。《夢華錄》劇集劇照）