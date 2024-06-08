最美小龍女首演抖音短劇身兼監製　隔10年再拍時裝劇呼應真實經歷

香港「最美小龍女」李若彤近年集中於內地發展，現年57歲的她仍不斷在演藝事業尋求發展突破。日前，抖音短劇《午後玫瑰》於青島舉行開鏡儀式，李若彤為劇集以主演兼監製身份出席，不僅事隔10年再次演出時裝劇、首次拍攝短劇，更從幕前跨界涉足監製一職！

李若彤被認為是香港「最美小龍女」，在影迷心目中地位多年不變。（《神鵰俠侶》劇集劇照）

李若彤日前於青島為主演抖音短劇《午後玫瑰》舉行開鏡，更涉足幕後監製一職！（李若彤微博圖片）

初嘗拍攝抖音短劇，李若彤於《午後玫瑰》開鏡時，感謝主創團隊在開發劇本與籌備拍攝時所付出的努力，直言作品質素不會受長短限制，只要認真去做便能夠成為好作品，她亦表示演員角色亦沒有大小，用心付出之下位位都是好演員，都能夠在劇裡發光發亮。

李若彤於《午後玫瑰》與一眾台前幕後合照。（李若彤微博圖片）

李若彤於《午後玫瑰》與一眾台前幕後合照。（李若彤微博圖片）

《午後玫瑰》為一部女性成長題材短劇，以中年女性重返職場為劇情主線，講述全職媽媽從返職場後，與職場小薯互相扶持，最後實現自我價值。在職場生活以外，劇情亦反映內地中年女性的家庭困境、情感危機等寫實問題。

李若彤表示自己多年來沒有拍攝時裝劇，《午後玫瑰》的劇情卻是唯一令她深感共鳴的劇本。（李若彤微博圖片）

李若彤於開鏡上亦表示，自己多年未有拍攝時裝劇，《午後玫瑰》劇情是唯一令她深感共鳴的劇本，故事角色均圍繞「人生過半再出發」的主題，不僅呼應李若彤的自身經歷，亦是她透過作品希望勉勵現代女性。李若彤亦在微博上分享開鏡禮照片，並在微博正文中表示：「玫瑰的香味從來不止一種。人生過半再出發，依然嬌豔如初，成為更好的自己，熠熠發光。——《午後玫瑰》」