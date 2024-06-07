警長捉內鬼｜大馬The Rock挑戰港警匪片　食腦破《無間道》式佈局

向來由東南亞引進到香港的電影，以靈異驚嚇類片種居多，不過今個星期就有部來自馬來西亞的電影《警長︰捉內鬼》（Sheriff: Narko Integriti）上畫。香港以出產警匪片聞名，夠膽以過江龍身份踩入呢個市場，就知佢信心十足。事實上睇數據，電影在短短18日已躍登為當地史上最賣座Top 3 本土電影，最新數字更已大收6,400萬令吉（約港幣1億600萬），而具當地媒體分析，能夠大收，全因題材反映當地警界陰暗面，引起不少影迷的共鳴。而男主角Zul Ariffin，因為大隻打得又風趣，甚有荷里活The Rock影子。



男主角Zul Ariffin不時在個人IＧ更新最新票房數字。（網上圖片）

過去，馬來西亞電影甚少牽涉當地警方貪污行為，但今次《警長：捉內鬼》導演Syafiq Yusof，就將這一面拍下來。故事講緝毒局警官Nazri（Syafiq Kyle 飾演）致力要將所有毒販繩之於法，可惜他們上到法庭，往往有方法打甩，從而對司法制度徹底失望，決定要當上「蝙蝠俠」，以Meth Killer的身分向毒販私了，目標更是當地最大的毒梟Tony，特別是接受了Tony賄賂的緝毒局警官。

男主角Zul Ariffin，因為大隻打得又風趣，甚有荷里活The Rock影子。（《《警長︰捉內鬼》劇照）

雖然如此，但Meth Killer大肆襲擊毒販的行為有損警隊聲譽，而且線報的準確更懷疑是警隊有內鬼，於是委派專門緝捕貪污警官的Sherifuddin Hussein（Zul Ariffin 飾演）成立特別部門去調查Meth Killer案件，而經一輪調查，他懷疑Meth Killer大有可能是緝毒局內的人。

男主角Zul Ariffin為可親自跟大毒梟Tony見面，不惜深入虎穴。（《《警長︰捉內鬼》劇照）

講到捉內鬼，香港觀眾自然會想起經典作《無間道》，事實上，戲中亦是個有組織具規模的臥底行動，與《無間道》最相似一點，就是臥底原來唔止一個，而且關係更千絲萬縷，牽涉到警隊高層。令情節緊湊刺激，充滿意想不到的佈局。

大毒梟Tony行事極囂張，更利用小朋友做販毒工作。(《警長：捉內鬼》劇照）