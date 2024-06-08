一個字頭的誕生｜劉青雲從影最辛苦　吳鎮宇︰成車汽油一通電就爆

因為將上畫的電影《談判專家》，令兩位好戲之人劉青雲及吳鎮宇相隔19年再次聚首，兩位在90年代拍過不少經典作品，其中最為人津津樂道是銀河映像的創業作《一個字頭的誕生》。電影上畫時毀譽參半，甚至徘徊爛片邊緣，但多年後終被平反，被奉成韋家輝導演的經典，更因為版權問題一直未見修復版，每次戲院重映都必定滿座。不過對於兩位演員來說，《一個字頭的誕生》是一場惡夢，劉青雲更斬釘截鐵地說︰「係我從影以嚟最辛苦嘅一部電影，仲辛苦過拍《十萬火急》。」仲辛苦過《十萬火急》？到底辛苦喺邊？



兩位影帝，劉青雲、吳鎮宇重提《一個字頭的誕生》都有不少回憶。(陳順禎 攝)

由杜琪峯監製、韋家輝執導的銀河映像創業作《一個字頭的誕生》，要求就是創新不要重複。而《一個字頭的誕生》的故事陳述，源於劉青雲在戲中一個決定，將衍生出兩個結局，韋家輝就將兩個結局拍晒畀大家睇。呢樣都未算辛苦之處，最辛苦是韋生要求不少場面，都以長鏡頭一Take過拍攝，包括大型的動作場面。

當日大家一顆赤誠，勇字當頭為銀河映像拍出一部創業作。（《一個字頭的誕生》劇照）

青雲︰拍得3、4個take，啲火就嚟喇！

劉青雲：「《一個字頭的誕生》係我從影以嚟最辛苦嘅一部電影，仲辛苦過《十萬火急》更我覺得。《十萬火急》危險得嚟因為有好多化學物品，每日都係拍一個鏡頭，但《一個字頭》嘅辛苦係你根本唔知點算。一場戲、一堆人，一個鏡頭直落。一大班人打，用Wide Angle拍，鏡頭一轉過嚟萬一有個人遲咗，唔生性，所有嘢都要重頭嚟過。你諗下大家拍得3、4個take，啲火就嚟喇！（眼尾示意吳鎮宇）。」

吳鎮宇講起一場魚塘沒頂戲，講得興起瞓身演繹當時情況，更以「畢生難忘」來形容。(陳順禎 攝)

吳鎮宇都相當同意，而他亦以「畢生難忘」來形容戲中一場魚塘沒頂戲。「當日拍完通宵，我哋去到元朗一個地方，要喺魚塘扮浮泥，一路慢慢沒頂演出。但你知唔知魚塘啲水有幾深，原來得咁多（及腰部分），浸你唔死，於是你就要攤晒落去，要嗌住哎呀！哎呀！瞓晒落去，然後仲要伸隻手嚟，沒頂！6條友！」

這場魚塘戲，乾住身拍到濕，萬一NG就要上岸沖身吹乾啲衫再拍過。(《一個字頭的誕生》劇照）

由於用長鏡頭拍攝，只要有一個人節奏唔啱，或者未做到一致，就要再嚟過。當然吳鎮宇呢刻都會火起︰「X！邊個，係咁搵！然後要上去沖水，由乾到濕再嚟多次。你知魚塘即係條魚生養死葬乜叉都喺度，好似都拍成３、4次，大家都已經唔在乎魚塘有幾難頂，快啲拍完返屋企。好彩講徐錦江呢幕『香』咗（編按︰其實仍在生），唔係佢一定完成唔到㗎！佢人又笨又夠高，咁你點樣沒頂呢？所以平時徐錦江成日累我哋NG。」

一講邊個NG最多，鎮宇即隊出「徐錦江」。(陳順禎 攝)

鎮宇︰吓？！X你老X，呢鑊嘢我哋唔死？

另外有場戲講鄒凱光為要毀屍滅跡，講到未待幾位落晒車就點火燒車大爆炸，拍攝時吳鎮宇見到成車都係電油，足足三大袋，而最令佢擔心係劇組安排以無線電點火……吳鎮宇︰「我上到車，見到車上一袋袋紫色嘅嘢，喺燈光下閃嚟閃去，係三大袋汽油，原來汽油係紫色，因為從來未見過咁大袋。」

吳鎮宇難忘燒車一幕，從未見過咁多汽油，邊演邊驚。(《一個字頭的誕生》劇照）

鎮字憶讀之前拍戲使用無線電引爆，的確係會因為一個通電，觸發訊號引爆。「真係㗎！有次個工作人員喺現場突然嗌︰『哎呀！』我問咩事？『佢問邊個打電話？』我話吓？！X你老X，呢鑊嘢我哋唔死？大佬，大家喺架車度傾傾下偈，然後突然嘭一聲！冇喇喎。」

鎮宇為求可安心演出，於是要求劇組人員先分開駁線，待大家走開才插線引爆。(陳順禎 攝)

劉青雲都補充一句︰「電影界就會喺嗰陣玩完！」鎮宇︰「係喇，咁就唔會有青黃不接啦，呢班人爆晒都要捧班人上嚟啦，一定有新人啦！」鎮宇為求可安心演出，於是要求劇組人員先分開駁線，待大家走開才插線引爆。

這一幕是有上彈，所以青雲都好驚對方講對白，太過激動。（《一個字頭的誕生》影片截圖）

上彈槍指住自己個頭

劉青雲：「另外拍有場戲，有個阿叔揸住支槍，上咗彈，上已膛指著我，呢幕設計係佢講對白，講完我就縮低佢就連開幾槍。負責槍械的同事已經望實，我亦同阿叔講：「阿叔，好簡單啫，你只要隻手指唔好放喺掹雞度，因為你一放上去，你一激動就會掹雞。所以我一直都望實佢，見佢手指一郁，我就嗌住佢：『阿叔！阿叔！阿叔！』佢就覆我︰『對！對！對！』因為真係會，只要情緒一激動就會打。」

全片就是在一種充滿未知數下完成，雖然當日上畫不獲認同，但至今已成為經典，而最終銀河映像亦正如其戲名及劇情一樣，在跌跌踫踫中，為自己建立出別豎一幟的字頭。