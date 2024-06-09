馴鹿寶貝｜「Martha原型」怒告Netflix毀聲譽　稱被醜化索償13億

由喜劇演員Richard Gadd自編自導的Netflix美劇《馴鹿寶貝》（Baby Reindeer）主要講述男主角年輕時被女子跟蹤及騷擾的經歷，由於劇情詭異離奇，加上改編自真人真事，隨即引起劇迷熱烈討論。日前（6日）自稱是劇中跟蹤狂角色Martha原型的女子Fiona Harvey向Netflix提出訴訟，指控Netflix損害她的聲譽、人格和人生，索償1.7億美元（約13.3億港元）。

《馴鹿寶貝》（Baby Reindeer）獲得極高評價及討論度。（Netflix）

Jessica Gunning飾演劇中跟蹤狂Martha。（劇照）

有不少劇迷大讚Jessica Gunning演得入型入格。（劇照）

蹤狂角色Martha原型女子Fiona Harvey曾接受英國名嘴Piers Morgan訪問，並公開承認自己就是Richard Gadd的創作靈感來源，但否認自己是跟蹤狂，聲稱劇中提到寄過超過4萬封電子郵件和數百條語音訊息給蓋德純屬虛構，只承認有過傳過「幾封電子郵件」，但一切都是純屬開玩笑。

據外媒報道，Fiona Harvey正式監控Netflix，在提出的訴訟指：「被告（Netflix）向全球超過5000萬人講述有關哈維的謊言，包括哈維是一名2次被定罪的跟蹤者並被判處5年徒刑，以及哈維性侵了蓋德。被告說謊，而且從未停止過，因這是一個比真相更好的故事，而更好的故事可以賺錢。」更指Netflix毀了其人生，損害她的聲譽、人格和人生。