玫瑰的故事︱劉亦菲劇激吻四男引熱議　床戲鏡頭一轉尺度令人咋舌

內地劇集《玫瑰的故事》日前啟播，「神仙姐姐」劉亦菲於劇中飾演女主角黃亦玫、與佟大為、萬茜、林更新、霍建華、彭冠英及林一主演，劇情改編自亦舒同名小說，講述黃亦玫從少女到中年時期的成長，在事業與愛情不斷變遷下的經歷。《玫瑰的故事》於央視啟播後，成為多個內地影視評論網站收視統計榜首，更成位騰訊年度都市劇集第一位，大受觀眾歡迎！

劉亦菲主演的內地電視劇《玫瑰的故事》，改編自亦舒同名小說。（《玫瑰的故事》劇集劇照）

劉亦菲主演新劇《玫瑰的故事》成為多個影視網站熱播榜第一位！（《玫瑰的故事》劇集劇照）

《玫瑰的故事》劇情大受歡迎，同時亦引起熱議，包括劉亦菲與男主角們的顏值與演技，其中內容尺度更為不少家庭觀眾的焦點。隨內地影視作品近年情慾戲份尺度大幅收緊，性感演出已幾乎絕跡於不同範疇的作品之中，而親密戲份亦越趨含蓄，劉亦菲在劇中與男主角們車輪轉式上演親吻戲，已被高呼「兒童不宜」！至於黃亦玫在劇情中的親密床戲，更再現「魚水之歡」的經典浪漫化處理！

劉亦菲飾演的黃亦玫在劇情中亦有多段感情經歷。（《玫瑰的故事》劇集劇照）

劉亦菲去年主演劇集《夢華錄》裡，與男演員陳曉上演古裝床戲，在一段親吻畫面後，鏡頭轉向拍攝水池中的錦鯉，以浪漫化的「魚水之歡」替代床戲，播出時成為內地網上熱話！及至今年《玫瑰的故事》，在時裝劇的背景下，亦出乎意料再用同類畫面替代，劉亦菲與彭冠英飾演的初戀情侶，在一段拉扯熱吻後，莊國棟將黃亦玫按到床上，然後畫面便切換到水缸裡的熱帶魚，電視畫面上演「魚樂無窮」，尺度之緊令人咋舌，但內地觀眾似乎非常樂見含蓄意象式的情慾表達。

劉亦菲與彭冠英在劇情中上演親吻戲份。（《玫瑰的故事》劇集劇照）

情到濃時，彭冠英將劉亦菲按到床上。（《玫瑰的故事》劇集劇照）

鏡頭一轉，劇集竟以「魚樂無窮」意象替代床戲，尺度之緊令人咋舌。（《玫瑰的故事》劇集劇照）

其實近年內地影視作品中，經常以拍攝游魚寓意親密床戲，不僅常見於古裝劇作，連時裝影視作亦採用同類手法，借用意象替代親熱畫面，觀眾亦無異議，似乎對同類沒有「泛濫色情」的手法相當受落。

劉亦菲去年主演劇集《夢華錄》，已因為劇集吻戲尺度引起熱議。《夢華錄》劇集劇照）