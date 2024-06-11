侍者︱狼人女兒Dafne Keen加盟演Jedi　女大十八變化妝造型超難認

《星球大戰》原創劇集《侍者》（The Acolyte）現正於迪士尼串流平台Disney+獨家播出，劇集由韓國青龍影帝李政宰主演，劇情設定於星球大戰電影首部曲《星球大戰前傳：魅影危機》（Star Wars: Episode I — The Phantom Menace）一百年前，亦是第一部發生於共和國時期的星球大戰真人版影視作品。除了李政宰，《侍者》亦引進一班新演員飾演年輕絕地武士，包括曾主演超級英雄電影《盧根》（Logan）的童星Dafne Keen！

李政宰主演《星球大戰》原創劇集《侍者》，成為首位亞裔絕地武士大師！（《侍者》劇集劇照）

Dafne Keen在《盧根》裡，飾演與狼人擁有一樣變種超能力的女孩Laura，當時年僅12歲。（《盧根》電影劇照）

《盧根》於2017年上映，當年年僅12歲的Dafne Keen，轉眼已成為一位19歲少女。當年於電影中，Dafne飾演裡科學家囚禁進行實驗、與狼人擁有相同變種超能力的異能人，由於童年被長期囚禁，令她對外面世界沒有認識之餘，亦充滿警戒與仇恨，在影迷心目中形象相當惡死黑面！七年來，Dafne Keen間中參演影視作品的她，亦女大十八變、暴風式成長，在《侍者》裡更令觀眾難以認出！

Dafne Keen在《盧根》裡相當凶狠，長大後又有沒有改變？（《盧根》電影劇照）

觀眾對Dafne Keen的印象，應大多源自《盧根》電影中。（《盧根》電影劇照）

Dafne Keen在《侍者》裡飾演第二女主角Jecki Lon，為李政宰飾演的絕地大師Sol的徒弟之一，是一位溫柔善良的絕地武士。而Dafne Keen的角色之所以難以被認出，全因她化身成為外星族人，頭上有六根短角與橙色斑紋，加上短髮與長辮，實在無法聯想到當日在《盧根》狂揮鋼爪的少女！

Dafne Keen在《侍者》裡飾演第二女主角Jecki Lon。（《侍者》劇集劇照）

Dafne Keen飾演的Jecki Lon是一位溫柔善良的Jedi。（《侍者》劇集劇照）

Dafne Keen在《侍者》裡化身成外星族人，造型令觀眾難以認出！（《侍者》劇集劇照）

Dafne Keen成年後活躍於社交媒體，不時分享動態，邁進18歲後更初試性感，去年一輯度假泳衣照，被影迷驚喜發現Dafne不但在五官與身高上成長，連身材曲線亦甚有驚喜！Dafne外表成熟不少之餘，亦漸漸表現出個人性格特色，相信會為她開闊更多戲路！

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