JLo與賓艾佛力驚傳離婚　被爆性生活每周1次都冇　親吻前要有協議

現年54歲的拉丁天后Jennifer Lopez（JLo）與舊愛賓艾佛力（Ben Affleck）於2022年7月在拉斯維加斯結婚，近期傳兩人出現婚姻現危機。加上日前JLo正式宣布以陪伴家人為由，取消30多場《This Is Me...Now The Tour 》世界巡迴演唱會，令離婚風波愈演愈烈，近日有外媒就爆出離婚內幕。

日前JLo正式宣布以陪伴家人為由，取消30多場《This Is Me...Now The Tour 》世界巡迴演唱會。（IG圖片）

JLo於2022年7月跟舊愛賓艾佛力（Ben Affleck）在拉斯維加斯拉埋天窗。（Getty Images）

JLo近月已經甚少上載兩人的合照。（IG圖片）

JLo跟賓艾佛力20年前曾訂婚，兩人2022年結婚時，網絡再次瘋傳當年訂婚時，有傳兩人曾簽訂了一份女方要求「每周的性生活要有四次」的婚前協議書，成為網民熱話。根據美媒《Weekly World News》報道，兩人結婚後每周性生活一次已經很久沒有。有指復合初期，兩人經常在公開場合放閃，男方原本覺得沒什麼大不了，但後來發現自己成為網民的笑話後，就開始不喜歡肉麻高調的放閃。

近期外媒爆出，兩人出現婚姻現危機。（IG圖片）

JLo向來重視維持完美體態，無論生活習慣及飲食都要非常健康。（IG圖片）

身材Fit爆。（IG圖片）

由於JLo非常享受成為各方焦點，賓艾佛力開始受不了JLo的霸道。另外，JLo向來重視維持完美體態，無論生活習慣及飲食都要非常健康，但男方卻非常喜愛吃快餐等食物，亦不肯戒煙。兩人親吻前，JLo更要求賓艾佛力吃香口膠，導致性生活下降。根據另一外媒《TMZ》報道，兩人已經通知經紀幫忙出售去年5月才購買的豪宅。