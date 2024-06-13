不死殺神｜《一百萬零一夜》弱雞男生　16年後大崩壞變「馬騮」

2008年一部《一百萬零一夜》（Slumdog Millionaire），將印度文化與荷里活電影融合，獲全世界關注，更順利獲得8奧斯卡金像獎獎項，包括最佳影片、最佳導演、最佳攝影等，雖然獲提名的男主角迪柏特爾（Dev Patel）未有贏得影帝寶座，但也夠他一夜成名。不過斷估唔到，當年弱雞男主角，在新作《地下殺神》(MONKEY MAN)，除了一改弱者外形，化身肌肉男做殺神，今次更做埋導演及創作故事，挑戰打鬥官能極限！



因為人生的慘痛經歷，令他答中《百萬富翁》中的所有問題，贏得巨款。（《一百萬零一夜》劇照）

走晒樣，真係走晒樣，走咗去型佬路線，過份！（《不死殺神》劇照）

由鬼才導演佐敦比爾（Jordan Peele）與《殺神John Wick》系列監製聯手監督呈獻、《一百萬零一夜》奧斯卡提名男星迪柏特爾（Dev Patel）首次執導兼主演的《地下殺神》Monkey Man，由迪柏特爾親筆撰寫原創故事，初執導筒，令大家耳目一新。

冇見16年，男主角迪柏特爾大崩壞，變咗馬騮咁樣……Sorry，原來戴咗「猴神」面具。（《不死殺神》劇照）

《不死殺神》故事講述無名「小子」（迪柏特爾 飾）終日戴著「猴頭」面具，流連地下格鬥場以拳腳血鬥過活，然而實際上他正計劃向殺母仇人進行復仇大計，更誓要打擊腐敗領導人以救窮人及弱勢社群免再受欺壓！「猴神」哈努曼在印度是力量和勇氣的象徵，「小子」經歷多年壓抑憤怒，最終那顆受傷的心掀起一場爆炸性清算！（6月20日上映)

迪柏特爾原來因為呢個理由，今次要自導自演！咪就係個人多才多藝，叻囉！（《不死殺神》劇照）

呢幕十足殺神一樣，有冇養多隻狗？（《不死殺神》劇照）