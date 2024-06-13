海關戰線︱謝霆鋒Chok住現身監督爆破　示範掹一串手榴彈型到炸裂

英皇電影《海關戰線》由邱禮濤執導，謝霆鋒擔任動作指導及領銜主演，張學友、林嘉欣、劉雅瑟、關智斌、陳家樂、衞詩雅等主演，將於月底舉行優先場、7月5日正式上映。《海關戰線》為謝霆鋒入行以來首次兼任動作指導的電影，除了傾盡演技，更要兼顧大量槍戰、武打動作甚至飛車爆破場面，早前謝霆鋒一段吊威也花絮片段曝光後，不少影迷欣賞霆鋒膽識過人，亦大讚他作為指導亦非常專業！

謝霆鋒主演《海關戰線》之外更兼任動作指導。（《海關戰線》電影劇照）

《海關戰線》劇情中，霆鋒與擁有強大軍火力量的不法分子槍戰，當中除了開槍、飛車，更有爆破場面。謝霆鋒於日前曝光的一段花絮中，親身指導動作演員如何做出型爆的手榴彈動作，更親自示範一次，動作乾淨利落之餘，保持霆鋒一貫Chok爆味道！

謝霆鋒在劇情中要對付一班火力超猛的不法分子。（《海關戰線》電影劇照）

謝霆鋒在片場中，示範如何一手掹走一串手榴彈的安全針，從腰間抽出綁上手榴彈的腰帶後，霆鋒手指扣住鋼絲、一下將串起的手榴彈撞針扯走，安全針與保險桿亦順勢彈出，短短半秒的示範已型到炸裂！

謝霆鋒型爆動作逐格睇：

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除了動作細節，謝霆鋒在拍攝《海關戰線》期間更非常着眼爆破安全，在花絮中戴着黑超與戲服提早到現場，監督爆破道具的使用與安全性，反覆檢查一整箱手榴彈的儲存及操作，保證拍攝順暢。

謝霆鋒亦戴着黑超提早到場監督爆破所用的道具。（《海關戰線》花絮影片截圖）

謝霆鋒亦戴着黑超提早到場監督爆破所用的道具。（《海關戰線》花絮影片截圖）

謝霆鋒入行多年，曾合作成龍、甄子丹、伍允龍等資深動作巨星，拍攝《新警察故事》、《十月圍城》與《怒火》等作品，累積大量實戰拍攝經驗，今次於《海關戰線》中學以致用，效果極受觀眾期待！