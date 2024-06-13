侍者︱《22世紀殺人網絡》女主角加盟　首集7分鐘驚人變故惹不滿

《星球大戰》原創劇集《侍者》（The Acolyte）現正於迪士尼串流平台Disney+獨家播出，劇集由韓國影帝李政宰及《22世紀殺人網絡》（The Matrix）系列女主角Carrie-Anne Moss主演，劇情設定於星球大戰前傳電影一百年前，亦是第一部發生於共和國時期的真人版影視作品。劇集推出由李政宰飾演的首位亞裔絕地大師Sol固然讓星戰迷感驚喜，而國外粉絲亦對Carrie-Anne Moss從《22世紀殺人網絡》跨界到《星球大戰》宇宙異常期待！

以下內容含有《侍者》劇集內容劇透，未收睇的觀眾慎入！

《星球大戰》最新原創劇集《侍者》，現正於迪士尼串流平台Disney+獨家播出！（《侍者》劇集劇照）

李政宰於《侍者》裡飾演的Sol大師，使用一柄深藍色激光劍。（《侍者》劇集劇照）

Carrie-Anne Moss於《侍者》劇集裡飾演絕地大師Indara。（《侍者》劇集劇照）

Carrie-Anne Moss曾主演《22世紀殺人網絡》系列，是國外觀眾極為熟悉的演員。（《22世紀殺人網絡》劇照）

Carrie-Anne Moss現年56歲，在《22世紀殺人網絡》後並沒有太多代表作品。（Getty Images）

《侍者》首集開篇，Carrie-Anne Moss飾演的絕地大師Indara便立即登場，作為國外觀眾熟悉的女演員，大家正期待Moss的發揮。當時Indara大師於一間酒吧餐廳與一班外星族好友共饍，突然身穿紫色民族風戰鬥服的少女Mae出現，更突兀地向Indara大師挑戰，令人錯愕。Indara大師雖然婉拒出手，但在Mae出動武器飛刀傷害無辜的食客後，Indara大師便無奈出手，但一直以原力及拳腳功夫招架，未有出動致命的激光劍。

少女Mae突然向Carrie-Anne Moss飾演的絕地大師Indara發出攻擊。（《侍者》劇集劇照）

絕地大師Indara一開始僅以原力及拳腳功夫抗擊Mae。（《侍者》劇集劇照）

在戰鬥期間，Indara大師發現Mae懂得使用原力，並似乎曾受非正規訓練。於是打算制服Mae進行調查，出動激光劍擋格Mae的飛刀後，Indara大師卻因為集中以原力制止飛刀、保護餐廳東主，而失手被飛刀插正左胸，當場斃命！劇情第一集頭7分鐘，Carrie-Anne Moss飾演的絕地大師Indara便已斃命，令收看劇集的觀眾極為驚訝，紛紛在影視討論網站上表達驚訝與不滿。

Carrie-Anne Moss的角色，竟於第一集頭7分鐘劇情中被殺，令觀眾非常錯愕！（《侍者》劇集劇照）

儘管在《星球大戰》影視作品中，不少「被擊殺」的絕地武士或反派，均會以不同方式重新出場，包括原力鬼魂、或重傷下靠機械義肢續命戰鬥，但亦難免令觀眾感到錯愕，為何作為重要女主角兼人氣擔當的Carrie-Anne Moss，竟在第一集第一場戲內便被擊殺。