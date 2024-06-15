海關戰線︱謝霆鋒片場舉啞鈴操肌　唔要失禮真海關喪操朱古力肌？

英皇電影《海關戰線》由邱禮濤執導，謝霆鋒擔任動作指導及領銜主演，張學友、林嘉欣、劉雅瑟、關智斌、陳家樂及衞詩雅等主演，電影將於月底舉行優先場、7月5日正式上映。《海關戰線》為謝霆鋒入行以來首次兼任動作指導的電影，除了傾盡演技、兼顧動作槍戰飛車爆破等場面，更打造一身強勁肌肉，演繹海關部隊最精銳的成員！日前謝霆鋒一段幕後花絮曝光，謝霆鋒在拍攝及指導動作之餘，不忘於鏡頭後練肌肉，隨手拉起上衣都能曬出超結實八嚿腹肌！

謝霆鋒於《海關戰線》裡飾演海關助理監督周正禮，穿起一身制服已經非常專業有型！(《海關戰線》電影劇照)

謝霆鋒主演《海關戰線》外更兼任動作指導。（《海關戰線》電影劇照）

《海關戰線》劇情中，謝霆鋒飾演海關助理監督周正禮，穿起一身制服已經非常專業有型！謝霆鋒於花絮片段中，就算在拍攝現場仍勤力鍛練，做齊掌上壓、捲腹更自備啞鈴操練鐵臂，時刻保持肌肉強度。就花絮片段可見，謝霆鋒脫去上衣後全身肌理分明，尤其腹間一排八嚿「朱古力」腹肌粒粒稜角分明，非常立體結實，比上一部Fit爆上陣的主演作品《怒火》的線條效果更為驚人！謝霆鋒在耍一對木棍的片段中，看似致敬史泰龍經典作品《第一滴血三集》（Rambo III）的開場橋段，效果亦有史泰龍六成功力！

謝霆鋒為《海關戰線》練出一身超強勁肌肉！（《海關戰線》花絮影片截圖）

謝霆鋒隨手拉起上衣，八嚿腹肌稜角分明，非常結實！（《海關戰線》花絮影片截圖）

謝霆鋒在戲中有一段揮舞一對木棍的橋段，致敬當年史泰龍的《第一滴血》！（《海關戰線》花絮影片截圖）

謝霆鋒的肌肉不論角度均非常結實立體！（《海關戰線》花絮影片截圖）

史泰龍於經典作品《第一滴血三集》的開場橋段裡，上演一段木棍搏鬥。（《第一滴血三集》電影劇照）

史泰龍一身肌肉簡直如鐵人一樣！（《第一滴血三集》電影劇照）

鍛練肌肉講求意志、節制與堅持，讓謝霆鋒為《海關戰線》的演出付出高強度集中與努力背後，沿於對香港紀律部隊的自信與專業形象。謝霆鋒於花絮片段中坦言：「今次確實係對身體要求比較高嘅電影，始終我哋香港海關會希望我……我唔可以令佢哋（海關）嫌棄我哋呢批演員，所以我係執着咗少少！」希望能夠盡力對得住角色、對得住自己的演出！

謝霆鋒在拍攝現場沒有放過任何鍛練的機會！（《海關戰線》花絮影片截圖）

謝霆鋒在拍攝現場沒有放過任何鍛練的機會！（《海關戰線》花絮影片截圖）

謝霆鋒在拍攝現場沒有放過任何鍛練的機會！（《海關戰線》花絮影片截圖）

謝霆鋒在拍攝現場沒有放過任何鍛練的機會！（《海關戰線》花絮影片截圖）