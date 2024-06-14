群星名人力撐向海嵐演活魔鬼校長　演後哽咽：唱跳演難度要求極高

由陳恩碩（Tom）編劇、作曲、填詞、導演及監製的全港首個長壽音樂劇《我們的青春日誌》昂然邁向累積上演500場，特別邀請香港小姐及慧妍雅集信託委員會副主席向海嵐（Anne）擔演主角嚴麗珍校長，進行40場的期間限定演出。自5月中首演以來好評如潮，觀眾大讚Anne將嚴厲功利的魔鬼校長嚴麗珍演得維妙維肖。

向海嵐演出40場《我們的青春日誌》長壽音樂劇，飾演嚴麗珍校長一角。（資料圖片）

為隆重其事，大會特別於6月12日舉行貴賓邀請場，邀請多位文化藝術界及娛樂界名人親臨欣賞，當中包括毛舜筠小姐、王賢誌先生、梅小青小姐、劉家豪先生、潘嘉德先生、劉翁伉儷、王愛倫小姐、唐麗球小姐、黎燕珊小姐、莊思明小姐、戚黛黛小姐、宋愛儀小姐、吳大強先生、鍾慧冰小姐、林靜莉小姐、陳欣健先生及鄭紹康先生等，星光熠熠，大家對Anne的精彩演出一致讚好，掌聲不絕，大呼驚喜。

《我們的青春日誌》貴賓邀請場請來影后毛舜筠出席。（資料圖片）

向海嵐於2017年曾獲陳恩碩邀請演出同樣由他主創的音樂劇《我和青天有個秘密》，二人此後成為志趣相同的好友。七年後再度演出陳恩碩音樂劇作品的向海嵐在台上謝幕時一度感動得哽咽，並分享道：「很高興今晚的貴賓邀請場獲得一眾好友到場支持，在台上看到大家拍掌歡呼，令我十分感動，亦給我更多動力和信心去繼續完成餘下場次。我可謂見證着《我們的青春日誌》的誕生，從2018年在工廠大廈試演、2019年正式公演，卻因為疫情肆虐而被逼取消部分場次，再到2022年成為全港首個長壽音樂劇，一路以來親證Tom克服挫折與成長，今天能夠參與其中，感覺十分奇妙。這次演出『嚴麗珍校長』難度甚高，除了對唱跳演有極高要求外，她的心路歷程變化亦十分複雜，既有高高在上的嚴苛性格，對着初戀情人高立仁卻有柔情一面，要在短時間內處理反差甚大的情緒可謂一大挑戰。這次演出亦令我感受到身為長壽音樂劇演員，必須時刻保持最好狀態，才能夠應付一場接一場的演出。特別多謝Tom對我的無比信任，邀請我飾演這個『由頭帶到尾』的主要角色，同時感謝他的悉心指導，幫助我不斷進步，期待在接下來的場次中和大家見面！」

向海嵐為《我們的青春日誌》謝幕期間哽咽分享表演經過。（資料圖片）

陳恩碩表示：「在香港舉辦長壽音樂劇是一個全新的嘗試，《我們的青春日誌》非常幸運得到觀眾認同，經已連續上演接近兩年。而長壽劇為了不斷為觀眾帶來新鮮感，會不時邀請不同演員作期間限定演出，除了為觀眾帶來耳目一新的感受外，更可與其他演員擦出不同火花，注入新能量和新衝擊。繼去年邀請了關寶慧及蘇韻姿期間限定演出嚴校長及收兵娘娘Nancy後，今次十分高興可以邀請到Anne強勢加盟。一直以來，我十分希望她可以挑戰嚴校長一角，她一向多數飾演溫柔婉約的角色，這次扮演作風強橫、對學生要求嚴苛的魔鬼校長，為大家帶來眼前一亮的驚喜，不少觀眾都表示：『這是一個從未見過甚至想像過的向海嵐！』除了印證她的努力得到回報，更說明『實現往往係夢想嘅證明』！Anne是一位非常聰明以及努力的演員，接下嚴校長的角色後，一直不眠不休地背台詞、練戲、練歌、練舞、練走位，就算是不綵排的日子，她在家裏也是不停練習，甚至會趁劇場的dark days（即沒有演出的日子），獨自一人返回劇場練習走位。嚴校長一角場口多，包含大量的對白及情感變化，並需要演出連場歌舞，今日Anne的演出見證了她努力的成果。非常感謝她身體力行的支持，同時呼籲大家入場，欣賞這位令人耳目一新的嚴校長的演出。」

《我們的青春日誌》導演陳恩碩台上謝幕。（資料圖片）

是晚出席貴賓邀請場的名人嘉賓對Anne的演出讚不絕口，並祝願她在餘下場次繼續演出成功。

王賢誌先生表示：「身為製作人，我十分佩服年青又有魄力的陳恩碩，他排除萬難地堅持夢想、積極推廣本地音樂劇的精神，讓我身同感受。只需三小時就可以欣賞到如此真摰、製作認真的音樂劇，絕對值得讓更多人知道。」

王愛倫小姐表示：「陳恩碩導演如此年青，卻能夠創作出十分有深度的故事，令人意想不到。整套劇從頭到尾絕無冷場，令人有不斷追看的意欲。整體演員唱功了得，Anne的表現亦十分厲害！」

慧妍雅集成員戚黛黛、王愛倫、宋愛儀及唐麗球專誠前來捧向海嵐場！（資料圖片）

唐麗球小姐表示：「《我們的青春日誌》內容十分豐富，從年青人的學業與前途問題到親子關係均有提及，令我回憶起青春歲月。當中父母與子女之間相處的劇情令人感動，我也不禁潸然淚下。」

莊思明小姐表示：「雖然這次已是我第二次進場欣賞，但換上Anne飾演嚴校長，每位演員的演繹手法亦有少許變化。Anne的精采演出令人驚喜，讓我看到平常看不到的另一個她！這套劇讓我想起自己的夢想，亦提醒我不要輕易放棄理想，不要帶着遺憾去生活。」

慧妍雅集成員莊思明專誠前來捧向海嵐場！（資料圖片）

劉翁導演表示：「香港原來可以有如此感動的長壽劇！它給人很多反思空間，到底青春要如何度過？學校的教育與往後二、三十年的人生有何關係？到底快樂還是分數最重要？我希望不論父母還是子女都可進場欣賞，從中得到啟發。」

資深監製梅小青小姐表示：「這次是我第三次欣賞《我們的青春日誌》，每次均同樣精采，我尤其欣賞更換佈景的順暢度以及演員的走位。當中我最喜歡Victor回家與父母和好一幕，每次均讓我感動落淚。我十分喜歡Anne如此收放自如的演繹，更佩服她能夠記住這麼多歌詞！」

潘嘉德、劉家豪、梅小青專誠前來捧向海嵐場！（資料圖片）

資深監製劉家豪先生表示：「在Tom的領導之下，台前幕後充分發揮團隊精神，大家充滿默契，更換佈景和走位均很純熟。當中飾演靈魂人物嚴校長的Anne的狀態十分出色，看得出她在背後下了很多苦功去準備。要在香港營運長壽音樂劇絕非易事，絕對值得推薦給更多人欣賞。」

資深監製及導演潘嘉德先生表示：「這次是我第五次欣賞《我們的青春日誌》！之前關寶慧演出嚴校長時我已經看過兩次，而這次Anne的演出十分出色，令人喜出望外，完全呈現出與其他嚴校長截然不同的個人風格。其他演員和導演等當然亦保持水準，總括而言真的賞心悅目。」

陳欣健先生表示：「Wonderful show！《我們的青春日誌》既有輕鬆亦有感動時刻，不論是講述與人相處或是追夢，它的意識均十分健康，更帶出每次跌倒的經驗都是幫助你達到成功的正面訊息。希望到上演第500場時，我也可以在現場欣賞！」