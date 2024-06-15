百老匯電影中心出尋人啟事　女影迷尋失聯男生︰延續呢段戲院情緣

入戲院睇戲向來是拍拖的必備節目，從中孕育出不少段愛情故事。而昨晚（14/6）百老匯電影中心就在Facebook登出一份尋人啟示，是一段來自女影迷的訊息，描述一段失落的戲院情緣。而經一晚轉載後，已獲2000多人說讚及百多人留言鼓勵。



百老匯電影中心就在Facebook登出一份尋人啟示，希望為女影迷尋回一段真摯嘅愛情。（網上圖片）

百老匯戲院的小編轉述該影迷的故事，表示女影迷於6月5日在戲院欣賞《情留六號車廂》時，因視線被阻擋要調位坐，但觀賞視角仍是欠佳而影響心情，事後一位坐在旁邊的陌生男生注意到，便立即買下一張6月13日《希望在彼方》的戲票，相約她一個星期後一起看另一部戲，以作補償。

位於油麻地的百老匯電影中心，是不少影迷的聚腳地。（網上圖片）

由於當下沒有交換聯絡方法，只是滿心期待當日的來臨，更已想好下一趟可以看甚麼戲，打算以互相推介看電影的方式，繼續交往，可惜去到13號當日，由於種種誤會，兩人最後無法相認。由於事情與電影《落葉》（Fallen Leaves）不謀而合，戲院小編決定要將故事公開，並約定如果男主角出現，會請兩位一起看《落葉》。

當日二人是一起欣賞《情留六號車廂》。(《情留六號車廂》劇照)

貼文一出，一晚過後已吸多達2000個Like，留言都有說「感動」，「希望早日尋人成功」、「留名睇大結局」等。雖然都有網民質疑會否是廣告宣傳，亦有指早兩日，馬來西亞亦有發生女影迷戲院尋人事件，暗指抄橋，不過大部分留言都是一份祝福，更有人以周星馳的對白「 曾經有一段真摯的愛情擺在我眼前，我沒有去珍惜」扮作男主角留言。

戲院小編指二人的故事有點似電影《落葉》，故事講失業超市女工安莎，與酗酒工人賀拉柏，在卡拉OK酒吧相遇，在戲院相知，卻因無謂的理由失散。在烏克蘭戰火連延下，亞人能否以電影引路，令兩顆破碎的靈魂再遇。（《落葉》劇照）

女影迷全文如下︰

「Hello我最愛嘅戲院🥹

我思考咗好耐，最後都係決定dm你哋！先講解一下成件事先！

話說我6月5號就喺你哋戲院睇《情留六號車廂》，我坐H5，點知前面個人一直擋住我，我中途就調咗去H7，之後完場我就落咗地下門口心情有啲差，冇耐就有個男仔向我行埋嚟，仲俾咗一張戲飛我，係6月13號晚嘅《希望在彼方》，佢好怕羞好斯文的，佢話見我調咗去坐佢隔籬，所以買咗呢張飛俾我，我同佢解釋返件事，最後我哋冇交換到任何聯絡方法，但我話我13號會去睇㗎！我一直都好期待13號嘅到來⋯（成件事勁Before Sunrise🥹）

點知我去到，入到影院我發現我隔籬（H6、H7）已經有兩個女仔坐咗，我嗰下就以為佢其實係冇買到自己飛🫤

但明明我就記得佢一共係買咗兩張飛之後俾咗一張我⋯⋯我就鼓起勇氣入戲院問，男同事好好人，佢幫我search購票記錄，《希望在彼方》H5、H6的確係一齊售出！所以我隔籬嗰兩個女仔應該係坐錯咗，但我當時又冇去問⋯⋯最後我喺戲院門口等左好耐好耐好耐都唔見佢，但其實我都揀咗套戲俾佢，一心諗住同佢繼續交換戲飛去延續呢段戲院情緣⋯⋯

我其實已經想放棄，但我又好唔想放棄，因為我覺得咁樣去認識到一個同樣熱愛電影嘅男仔實在好難得，我大概已經用晒成世人嘅勇氣去打呢段文字嚟聯絡你哋⋯⋯我，真係好想搵返佢！」