姜皓文獲獎年度超凡傑出演員　「第一個電影獎都係馬來西亞畀我」

演員姜皓文日前出席大馬第三季《騎士獎 2024》（The Knight Awards）記者會，會上獲頒發「年度超凡傑出演員」獎項，黑哥驚喜表示︰「其實馬來西亞俾我一個好微妙嘅感覺，我細細個就聽屋企人講好多馬來西亞嘅故事，因為屋企人有好多馬來西亞朋友同埋喺當地做生意。我第一個電影獎項都係馬來西亞一個電影節頒俾我，係電影《拆彈專家》首奪最佳男配角，對呢度好有感情，呢種好微妙嘅感覺好難講出嚟。」

姜皓文出席《騎士獎 2024》記者會。（大會提供）

黑哥表示第一次去檳城旅行，已被當地所吸引，現時更視為自己的後花園，有假期時便會回去為自己充電加油。近年參與的 3 部電影都是馬來西亞團隊所製作，而即將開拍的電視劇《無懼》，亦在馬來西亞取景，預計會逗留 3 個月。黑哥表示︰「我想慢慢享受馬來西亞呢嗰咁好嘅地方，更加多謝馬來西亞觀眾，希望日後喺我嘅電影路上，俾大家更多嘅衝擊更多精彩帶俾大家。」

姜皓文記得人生第一個電影獎項，都係馬來西亞一個電影節頒俾自己。「係電影《拆彈專家》首奪最佳男配角，對呢度好有感情，呢種好微妙嘅感覺好難講出嚟。」（大會提供）

黑哥剛完成大馬懸疑恐怖電影《蠱降》拍攝，因劇情需要苦練泰文對白。「每一句泰文都幾棘手，但有演員讀得好叻，有一個女演員同我一齊做對手戲，我以為佢係泰國人，因為佢講得好到不得了，都幾好笑，最終都順利完成。」

因工作關係在泰國逗留，順度與太太四出去遊玩。（大會提供）

最難忘是一落水看到的都是大魚。（大會提供）

兩公婆玩得開心。（大會提供）

參觀位於半山上的寺廟,非常難得可以看到以玉去砌成的佛像。（大會提供）

電影《蠱降》除了在馬來西亞取景，亦到泰國合艾拍攝，趁有空檔便與太太去遊玩和行夜市，遇上很多當地華人和遊客，感覺很親切，遊亦參觀位於半山上的寺廟,非常難得可以看到以玉去砌成的佛像,也去了當地一些名勝地方如沙灘和瀑布,最難忘是一落水看到的都是大魚，還有懂得握手的猴子，十分友善。此行亦令黑哥已計劃好下一趟旅程，會由檳城開車沿海到蘇梅島或曼谷遊玩。