上海國際電影節︱古力娜扎優雅登紅氈　37歲走樣混血影后性感搶鏡

中國年度影壇盛事「上海國際電影節」昨日（15日）正式開幕，頒獎典禮舉行紅地氈環節，邀得大量中國影壇舉足輕重的演員與製作人亮相。紅地氈環節向來是女演員爭豔鬥麗的重要舞台，古力娜扎、娜然、佟麗婭等演員均盛裝打扮亮相，卻被一位37歲台灣混血影后以超性感打扮搶盡鏡頭，以中國女演員近年較少性感造型登場，成為全場焦點！

古力娜扎現身上海國際電影節紅地氈，設計優雅簡潔的造型非常吸引。（視覺中國）

上海國際電影節紅地氈上，一眾即將上映的新戲團隊先後進場，包括彭于晏與佟麗婭主演的《狗陣》團隊；古力娜扎、李晨及李治廷主演的《傳說》團隊；以及馮紹峰與娜然主演的《異人之下》團隊。其中娜然隨劇組亮相紅地氈後，再與國際知名珠寶品牌管理層再度登場，兩套高貴造型均優雅大方，盡顯中國新生代女演員的魅力！

古力娜扎隨《傳說》團隊現身上海國際電影節。（視覺中國）

古力娜扎、李晨與李治廷隨《傳說》團隊現身上海國際電影節。（視覺中國）

佟麗婭隨《狗陣》團隊亮相上海國際電影節紅地氈。（視覺中國）

彭于晏與佟麗婭主演的《狗陣》團隊亮相上海國際電影節紅地氈。（視覺中國）

彭于晏與佟麗婭亮相上海國際電影節紅地氈。（視覺中國）

彭于晏與佟麗婭更拖手登上紅地氈樓梯。（視覺中國）

娜然隨《異人之下》團隊亮相上海國際電影節紅地氈。（視覺中國）

娜然與馮紹峰隨《異人之下》團隊亮相上海國際電影節紅地氈。（視覺中國）

娜然與知名珠寶品牌管理層再度於紅地氈登場。（視覺中國）

娜然與知名珠寶品牌管理層再度於紅地氈登場。（視覺中國）

近年中國影壇大幅收緊女演員的性感演出及造型大扮尺度，出現被俗稱「限奶令」的現象，但台灣混血女演員張榕容卻未受此限，昨晚隨張家輝新作《重生》團隊亮相紅地氈時，以一身黑色超低胸晚裝登場，大曬「W」字豐滿上圍，更透視一對纖細長腿，造型性感突出，因此成為鏡頭焦點！

張家輝、張榕容及馬浴柯代表《重生》團隊亮相上海國際電影節。（視覺中國）

張家輝、張榕容及馬浴柯代表《重生》團隊亮相上海國際電影節。（視覺中國）

張榕容以一身超低胸晚裝造型亮相上海國際電影節紅地氈，成為全晚最性感的女星，搶盡鏡頭焦點。（視覺中國）

張榕容一身超低胸晚裝造型搶盡鏡頭焦點。（視覺中國）

現年37歲的張榕容為童星出身，曾三度入圍金馬獎「最佳女主角」，更於22歲便憑電影《陽陽》榮封亞太影展及臺北電影節影后，及後再憑《逆光飛翔》再奪臺北電影節影后！張榕容為法國台灣混血兒，自小擁有超立體精緻五官，加上成年後身型曲線修長，成為不少電影爭相搶奪的女主角。

法國台灣混血的張榕容，擁有輪廓立體的精緻五官。（《陽陽》電影劇照）

張榕容年僅22歲便憑《陽陽》於亞太影展及臺北電影節榮封影后。（《陽陽》電影劇照）

可惜張榕容近年被發現顏值大進化，被指面部浮腫僵硬，走樣情況嚴重得令影迷觀眾幾乎難以認出！昨日張榕容於上海國際電影亮相時，雖然性感身材成為焦點，但面部五官亦明顯腫漲浮出，相比成年出道初期的輪廓分明而瘦削面容，的確差異甚大！

張榕容近年被發現顏值大進化，被指面部浮腫僵硬，走樣情況嚴重得令影迷觀眾幾乎難以認出！（張榕容IG圖片）