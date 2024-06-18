海關戰線︱張學友林嘉欣第三度演情侶　同事拍拖又冇法修成正果？

英皇電影《海關戰線》由邱禮濤執導，謝霆鋒擔任動作指導及領銜主演，張學友、林嘉欣、劉雅瑟、關智斌、陳家樂及衞詩雅等主演，將於月底舉行優先場、7月5日正式上映。《海關戰線》為張學友與林嘉欣繼《男人四十》與《暗色天堂》後第三度於電影中合作，日前曝光的花絮片段中，披露二人在電影中再次有感情線戲份，疑似飾演情侶或夫妻，令二人事隔超過二十年後再次在銀幕中再續前緣！

張學友主演《海關戰線》與謝霆鋒均為男主角。（《海關戰線》劇照）

林嘉欣亦有份主演《海關戰線》飾演海關女Madame！（《海關戰線》劇照）

《海關戰線》官方社交媒體日前披露片段，公開張學友與林嘉欣合作的戲份，更驚喜寫上：「當你有一個事業心重、高級過你嘅另一半」竟再次飾演情侶，更為辦公室戀情。片段中，張學友與林嘉欣在家居場景中上演「理想係咁…」的戲份，二人品嚐着咖啡、甜蜜地討論工作與健康生活中的平衡方法，林嘉欣對張學友甜笑及幸福的眼神，足顯兩位角色之間的愛意！

張學友與林嘉欣的對手戲份曝光，出現在家居場景之中。（《海關戰線》花絮影片截圖）

從林嘉欣望張學友的眼神，足見二人之間的愛情關係。（《海關戰線》花絮影片截圖）

張學友與林嘉欣在《海關戰線》中第三次合作，再次有感情線！（《海關戰線》花絮影片截圖）

至於「現實上…」的版本，林嘉欣同樣在家居場景中坐在電腦面前工作，提到海關高層之間的角力，張學友則灰心、被動地支持林嘉欣爭取升職，感情關係似乎與「理想係咁…」疏離。張學友與林嘉欣隔近10年後再上演感情戲份，能否在《男人四十》與《暗色天堂》兩次禁斷式感情後，在《海關戰線》中開花結果，觀眾則要熱切期待電影上映後，入場揭曉答案！

在花絮另一段中，林嘉欣正忙於考慮爭取升職上位。（《海關戰線》花絮影片截圖）

片段中，張學友與林嘉欣關係明顯較上一片段疏離。（《海關戰線》花絮影片截圖）

面對林嘉欣的工作狂狀態，張學友只能灰心、被動地支持。（《海關戰線》花絮影片截圖）

張學友與林嘉欣首次於許鞍華執導、2002年上映作品《男人四十》裡合作，當時飾演老師的張學友與林嘉欣飾演的反叛學生發生禁斷師生戀。當時年僅24歲的林嘉欣，在電影中飾演極具惑力的學生胡彩藍，以諸般辦法色誘面對婚姻危機的林耀國（張學友 飾），最後更發生肉體關係，故事探討師生戀社會問題以外，亦展現出形象清純可人的林嘉欣，利用演技所能展示的野性惑力，令觀眾極為難忘！林嘉欣亦憑胡彩藍一角，同時獲得當年香港電影金像獎「最佳新演員」獎及「最佳女配角」獎！

張學友與林嘉欣在《男人四十》裡首度合作，二人飾演師生。（《男人四十》電影劇照）

林嘉欣在《男人四十》裡利用演技展現性惑力極強的女學生！（《男人四十》電影劇照）

林嘉欣在戲中亦有清純的一面。（《男人四十》電影劇照）

張學友與林嘉欣在劇情中的禁斷師生戀未能修成正果。（《男人四十》劇照）

及至2016年，張學友與成為人妻的林嘉欣，於林嘉欣前夫袁劍偉執導作品《暗色天堂》中第二次合作，張學友飾演一位牧師兼社福機構總裁、林嘉欣則飾演教友兼秘書。在牧師與秘書的關係之間，張學友與林嘉欣再次演繹一段禁斷戀情，更因為一個法式濕吻，令牧師被告性騷擾、最後身敗名裂！張學友與林嘉欣在電影裡精彩演出，角色雖然再次未能修成正果，但卻讓二人提名香港電影金像獎「最佳男主角」及「最佳女主角」獎項。

張學友於《暗色天堂》裡飾演一位牧師兼社福機構總裁。（《暗色天堂》電影劇照）

林嘉欣於《暗色天堂》裡飾演教友兼秘書。（《暗色天堂》電影劇照）

牧師與秘書之間譜出禁斷戀情！（《暗色天堂》電影劇照）