玩轉腦朋友2｜美國開畫創周末票房新高　口碑勁爆勢破上集紀錄

全球期待的迪士尼與彼思動畫《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2），上周五(14/6)在美國及世界部分地區開畫，一如預期叫好叫座，贏得超好口碑，更創下了多項美國及全球開畫周末票房紀錄。在剛過去的周末於美國票房估計達1.55 億美元（約12億港元），不僅成為今年美國開畫票房最高的動畫電影，也成為美國有史以來開畫票房第二高的動畫電影，僅次於 2018年的《超人特攻隊2》。

5位腦朋友，要面臨新挑戰。（《玩轉腦朋友2》劇照）

《玩轉腦朋友2》描寫女主角韋莉已經13歲，人生迎來數個全新情緒角色，全球總票房已達2.95億美元（約23億港元），更打破紀錄，就已開畫地區計算，便成為有史以來全球開畫票房最高的動畫電影。其中頭3位亞太地區國家票房收入最高，韓國約1,493萬美元（約1.2億港元）、菲律賓約672萬美元（約5,225萬港元）、澳洲約611萬美元（約4,756萬港元），香港則安排在7月11公映。

今集迎來不少新角色。（《玩轉腦朋友2》劇照）

今集輕易地大大超越了2015年夏季上映的《玩轉腦朋友》9,044萬美元（約7億港元）美國開畫票房成績，《玩轉腦朋友2》更有望打破上一集高達8.58億美元（約66.7億港元）的全球票房總收入。

已欣賞的朋友都讚新角色阿焦非常討好。（《玩轉腦朋友2》劇照）

大受全球影迷喜愛的阿樂、阿愁、阿驚、阿燥和阿憎5位「腦朋友」回歸，再加上更多新的「腦朋友」阿焦、阿羨、阿厭、阿尷的《玩轉腦朋友2》，也勁爆超好口碑，受到了觀眾及影評人一致好評。影片獲得了爛番茄新鮮度認證，爛番茄觀眾好評達96%，影評大讚影片的視覺效果、聲演陣容以及巧妙的故事鋪排，影片還獲得了CinemaScore的A級好評。