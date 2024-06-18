海關戰線 |謝霆鋒爆消失大銀幕近3年原因　親任動作指導唔用特效

2021年謝霆鋒推出電影《怒火》大受歡迎，令其在多個電影頒獎禮中獲得多個獎項，但其後有一段長時間，他再沒有推出主演電影，固中原因原來是因為陳木勝導演的離逝，令他大受打擊。同時亦因為失去了一位好拍檔，令他更感覺到不能放棄動作電影，所以在電影《海關戰線》中他擔任動作指導，對於每一個動作都親力親為，更不用替身均親自上陣拍攝危險鏡頭，對香港動作電影付出了不少努力。

《海關戰線》即將上映。（《海關戰線》微博圖片）

從《怒火》上映後，謝霆鋒有近三年時間沒有主演電影作品登上大銀幕，原因是因為拍攝《怒火》時，他好不容易找到了信任的動作團隊，但沒想到該電影拍畢後，執導的陳木勝導演就因病離世，令他大受打擊，相當不開心。

陳木勝導演的離逝，令謝霆鋒大受打擊。（視覺中國）

不過亦因為那份的失去，更令他明白到不能放棄動作電影，他在接受內地媒體訪問時表示在與陳木勝導演再次合作的時候，他以為自己又能夠找到信任的一個動作電影團隊，但是最終沒想到他拍完這部戲就過世了，亦是因為那次的事情，令他覺得還是不能放棄動作電影。

謝霆鋒擔任動作指導。（微博圖片）

親身上陣拍攝。（微博圖片）

所以在接拍電影《海關戰線》令他再次重拾對動作電影的信心，組建了自己的動作團隊，更擔任動作指導，親力親為精心設計每一場動作戲，更不使用替身親自上陣拍攝動作戲，就好像懸吊半空的戲份，其在高空翻滾了多次，相當驚嚇，還有多場爆破戲等，即使受傷了其亦無所畏懼，而這些危險鏡頭全是真打真炸，完全沒有使用特效，相信觀眾在觀看時能看到最真一面。