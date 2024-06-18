黃曉明增肥15kg演智障大叔　入住宿舍一個月方便觀察︰從沒猶豫

內地男星黃曉明向來以樣貌及外形見稱，是偶像級影星。不過他在新戲《陽光俱樂部》中就有一大突破，既飾演智障人士，更要增肥變身一個肥大叔，為這個效果，拍攝前黃曉明神秘增磅，又為演繹智障人士的生活細節，特別到慈善機構住了一個月方便觀察，足見黃曉明為角色所下的苦功，似乎想一改偶像形象，劍指影帝。

向來以靚仔見稱的黃曉明，為挑戰角色甘去增肥。（網上圖片）

從劇照可見，完全不認得是黃曉明，拍攝時仲要戴上牙套。（《陽光俱樂部》劇照）

《陽光俱樂部》由魏書鈞執導，黃曉明、陸小芬主演，賈樟柯特別演出。黃曉明昨日（17/6）出席《陽光俱樂部》記者會，會上大談為該角色準備的細節，例如刻意增肥15公斤，變成有個大肚腩嘅油膩禿頭男，拍攝時仲要戴上牙套，又要孭住個小學生書包周圍走，單看劇照根本睇唔出就係黃曉明。不過當電影煞科後，黃曉明就火速減肥，好快就回復正常體態，他笑稱當時只吃一塊無糖餅乾，又自嘲是飲水都會肥的體質。

首張劇照曝光時，黃曉明的造型已夠搶眼，飾演母親的陸小芬坐在兩個兒子中間。（《陽光俱樂部》劇照）

而為詮釋好這次角色，他特地到慈善機構住了一個月，讓自己了解智障人士的生活與作息。會上問到黃曉明角色要自毀形象，事前有沒有猶豫，他爽快地表示：「從來沒有猶豫過，而且幾乎是急不及待。」更想盡快看到自己在大銀幕的表現。而電影亦在舉行中的《第26屆上海國際電影節》，成為主競賽電影爭奪金爵獎。