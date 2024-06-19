英皇第10間戲院進駐港島南區　推環保優惠特設長者學生免費場

《英皇戲院Plus+（黃竹坑THE SOUTHSIDE）》屬於英皇院線港澳的第10間戲院，將於2024年6月21日在港鐵黃竹坑站上蓋全新大型商場THE SOUTHSIDE登場。戲院設有4間獨立影院，共設384個座位，開幕期間更有不同優惠。

《英皇戲院Plus+（黃竹坑THE SOUTHSIDE）》，將於2024年6月21日在港鐵黃竹坑站上蓋全新大型商場THE SOUTHSIDE登場。（大會提供）

VIP會員於開幕至2024年7月31日，可享$65超值票價優惠，於黃金暑假檔盡享精彩電影。今個暑假即將有電影《海關戰線》、《玩轉腦朋友2》、《死侍與狼人》、《壞蛋獎門人4》、《無聲絕境外傳：首襲日》等上映，而即時登記成為VIP會員，即享入會費減$20、獲贈3張戲票（名額有限，先到先得）及連串限定禮遇。另外，長者早場票價更低至$30。

《英皇戲院Plus+（黃竹坑THE SOUTHSIDE）》屬於英皇院線港澳的第10間戲院。（大會提供）

自備容器買一送一

全民響應環保，《英皇戲院Plus+（黃竹坑THE SOUTHSIDE）》也為此提供不同優惠，鼓勵觀眾齊齊「走塑」。於2024年6月21日至8月1日期間，只要自備容器，即可享不同餐飲買一送一優惠。除此之外，英皇戲院自開業一直堅持免收網上購票手續費，為觀眾提供更便捷購票方式之餘，亦藉此鼓勵使用電子戲票，減少使用紙張。

自備容器優惠：

６月21日至7月４日：爆谷買一送一優惠

７月5日至7月18日：咖啡買一送一優惠

7月19日至8月1日：川寧熱茶買一送一優惠

全間戲院提供了4間獨立影院，共設384個座位，最大的1院可坐166人。（大會提供）

長者學生免費體驗場

《英皇戲院Plus+（黃竹坑THE SOUTHSIDE）》於開業期間特別為區內長者及學生提供免費電影放映場。由7月10號起的首四個星期三均會提供兩場免費電影放映場，其中一場的對象為長者，除了讓他們感受全新戲院外，更希望藉此感謝他們為社區作出貢獻，給他們提供更多娛樂；另一場的對象為莘莘學子，為他們在繁重學業外提供更多動力，看套輕鬆電影充電後再繼續「搏殺」，平衡生活，活得健康！