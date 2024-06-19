海關戰線｜謝霆鋒為角色操肌一年　難頂拍通宵︰捱夜都會想吃東西

英皇電影《海關戰線》由邱禮濤執導，李敏、李昇編劇，謝霆鋒擔任動作指導及領銜主演，張學友、林嘉欣、劉雅瑟領銜主演，吳鎮宇特別演出。霆鋒首次身兼男主角及動作指導，自然對《海關戰線》嚴陣以待，開工前不但要構思連場動作演出，務求達至悅目、有創意，並提供官能刺激的最佳效果，而霆鋒對自己的要求更高，早於電影開拍一年前，已緊密加操，將狀態操到最fit，今日更公開自己嘅成果畀大家睇。



早於電影開拍一年前，霆鋒已逐步鍛練體魄，有計劃地將狀態操到最fit。（電影公司提供）

霆鋒首次身兼男主角及動作指導，自然對《海關戰線》嚴陣以待，故早於電影開拍一年前，霆鋒已逐步鍛練體魄，有計劃地將狀態操到最fit。在正式開機前，霆鋒拍下這輯陽剛味十足的寫真，顯而易見，經過一輪健身、打拳等地獄式特訓後，再加上嚴格監控飲食，霆鋒的體態已達至巔峰水平，一身均稱而結實的肌肉非常吸睛，正好展現霆鋒對《海關戰線》的重視及專業態度！

在正式開機前，霆鋒拍下這輯陽剛味十足的寫真，今日同大家分享。（電影公司提供）

霆鋒坦言今次對自己的要求都好高：「始終主題有關紀律部隊，一定要以最佳狀態上陣！所以，我對自己的身體狀態落下最高要求，無論飲食、練拳、健身，我都是嚴謹了一點！」霆鋒向來講得出、做得到，從一身肌肉已可證明。問到過程中有沒有什麼秘訣？霆鋒笑言：「沒有什麼秘訣，最重要吃得好清淡，因為電影有很多動作場面，一定有足夠運動量，主要在飲食方面，我們有很多夜戲，連續通宵了三個禮拜，但凡捱夜都會想吃東西，無論你怎樣維持，也很有難度！」

霆鋒採取忍字訣，配合大量動作戲，加上之前的刻苦訓練，練出令人羨慕的完美體態，在《海關戰線》其中一幕，霆鋒與劉雅瑟合演對手戲，劇情需要之下，霆鋒裸露上半身出鏡，正好展示得來不易的驕人成績。

練得一身好肌肉，當然唔好嘥，戲中都有場曬肌場面。（電影公司提供）

可以話零特效，真材實料。（電影公司提供）

此外，《海關戰線》未上映，已獲國際性影展高度重視，成為《第26屆意大利烏甸尼遠東電影節》閉幕電影，霆鋒、邱禮濤導演及李敏更親赴意大利出席全球首映禮。緊接是電影再獲邀參展《第23屆紐約亞洲電影節》，同時謝霆鋒更獲本屆電影節最高榮譽——亞洲之星大獎，過往古天樂、郭富城、林家棟及日本影帝阿部寬，均曾取得該項殊榮。大會藉此表揚霆鋒多年來在影壇的卓越表現及重大貢獻，為隆重其事，霆鋒將於七月中專程飛往紐約領取獎項！