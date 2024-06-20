侍者︱外國觀眾勁冧李政宰　一個溫柔表情攻陷星戰迷封最感性大師

《星球大戰》原創劇集《侍者》（The Acolyte）現正於迪士尼串流平台Disney+獨家播出，劇集由韓影帝李政宰及《22世紀殺人網絡》（The Matrix）系列女主角Carrie-Anne Moss主演，劇情設定於星球大戰前傳電影一百年前，亦讓李政宰成為星戰宇宙裡首位亞裔絕地大師！李政宰年前憑《魷魚遊戲》全球爆紅，更成為第一個獲得艾美獎「最佳戲劇類影集男主角」的韓國演員，被受英美觀眾愛戴。

李政宰主演的《星球大戰》原創劇集《侍者》早前於Disney+啟播。（視覺中國）

李政宰於《侍者》裡飾演的Sol大師，成位星戰宇宙首位亞裔絕地大師。（《侍者》劇集劇照）

李政宰主演的《侍者》播出後，飾演的絕地大師Sol亦廣受星戰迷歡迎，表現更被星戰迷與一老一少兩位Obi-Wan Kenobi大師及里安納遜（Liam Neeson）飾演的Qui-Gon Jinn大師相提並論。其中，大量國外星戰迷認為Sol大師角色設定繼承了Kenobi大師的友善正直一面，更展現出傳統絕地大師罕見的溫柔與感性，將李政宰封為最感性的絕地大師！

李政宰飾演的絕地大師Sol廣受星戰迷歡迎。（《侍者》劇集劇照）

不少星戰迷將李政宰飾演的絕地大師Sol與伊雲麥葵格飾演的Obi-Wan Kenobi大師相提並論。（《星球大戰前傳III黑帝君臨》電影劇照）

不少星戰迷將李政宰飾演的絕地大師Sol與里安納遜飾演的Qui-Gon Jinn大師相提並論。（《星球大戰前傳：魅影危機》電影劇照）

《侍者》劇情中，絕地大師Sol出發調查幾位舊同僚被相繼獵殺的事件，不管自己亦是對頭的目標人物，仍然不惜深入虎穴。當Sol與幾位徒弟找到被認為是凶手、曾經是自己徒弟的Osha時，相比幾位以打算以武力制服Osha的武士，Sol選擇相信她的辯解，更以在Osha失足墮崖的一瞬間出手拯救！在Osha倖免於難後，Sol流露出對這位年輕又反叛的徒弟的關切，溫柔又欣喜的眼神表情打動到一眾星戰迷！

李政宰一個溫柔感性的表示采盡一眾星戰迷！（《侍者》劇集截圖）

同樣拯救Osha的情節，亦出現在第三集的回憶片段中，當時尚為兒童的Osha，與孖生姊妹Mae因為對絕地武士的相反觀感而發生矛盾。Mae更放火希望令Osha無法隨絕地武士而去，最後釀成火災令Osha身陷險境、自己亦在意外中「喪生」。年輕的武士Sol在大火中拯救了Osha的性命，但Osha面對全家死於火災時感到自責，打動到Sol的同理心，溫柔地擁抱着Osha，承諾往後會好好保護並教導她。此舉讓不少星戰迷聯想到前傳系列的Qui-Gon Jinn大師，在天行者與母親離別下，承諾會照顧並讓他接受絕地武士的訓練。

第三集劇情中，同樣出現絕地大師Sol出手拯救Osha的場面。（《侍者》劇集截圖）

絕地大師Sol曾承諾會照顧及教導Osha。（《侍者》劇集截圖）