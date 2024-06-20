Netflix宣布主題體驗館2025年落成　重現《魷魚遊戲》玻璃橋挑戰

Netflix宣布將德州達拉斯及賓夕法尼亞州的普魯士王兩大城市，開設娛樂綜合主題體驗館「Netflix House」，以旗下大熱劇集《魷魚遊戲》（Squid Game）、《怪奇物語》（Stranger Things）、《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）等作主題，向劇迷提供沉浸式體驗，並推出相關的周邊商品以及主題餐廳，消息指體驗館將於2025年落成。

Netflix宣布將德州達拉斯及賓夕法尼亞州的普魯士王兩大城市，開設娛樂綜合主題體驗館「Netflix House」。（Netflix概念圖）

在Netflix House官方網站發布的概念圖，看到有《魷魚遊戲》玻璃橋挑戰的遊戲，亦有《怪奇物語》主題空間及《柏捷頓家族：名門韻事》舞會場景，劇迷亦能購買到《怪奇物語》Hellfire Club的T恤及《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）棋盤等商品。

Netflix House將會重現《魷魚遊戲》玻璃橋挑戰。（Netflix概念圖）

《怪奇物語》主題空間。（Netflix概念圖）

其實早前Netflix早已開始在不同城市舉辦劇集主題相關的體驗快閃活動、大型裝置、巡演及晚宴等，活動取得成功。對於Netflix House的計劃，首席營銷官Marian Lee表示：「Netflix House將以不斷變化的、意想不到的新方式將我們喜愛的故事帶入生活。」