61歲湯告魯斯銀幕裡外樣貌身型差距大　網民笑指發福到似「照騙」

荷里活一線影星湯告魯斯（Tom Cruise）從影40年以來，拍攝超過40部電影，一直為全球最紅的演員之一。由出道的靚仔到今日年過60歲的型佬，湯告魯斯的銀幕形象一直風靡萬千少女。然而近年隨湯告魯斯年屆60歲，亦開始出展老態，雖然在近作《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）及《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One）湯告魯斯仍然型爆上鏡，但私底下的面貌卻難掩老態。

61歲的湯告魯斯在近作《職業特工隊：死亡清算上集》裡型爆上鏡！（《職業特工隊：死亡清算上集》電影劇照）

湯告魯斯在《壯志凌雲：獨行俠》裡外貌身型亦與年輕時差不多。（《壯志凌雲：獨行俠》電影劇照）

湯告魯斯雖然已年過60，但多年來身型樣貌均保養得宜，加上勤於運動操練，令他一直能夠應付高難度動作特技，堅持每次親身上陣！早前湯告魯斯一直在倫敦忙於拍攝《職業特工隊：死亡清算下集》（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two），卻被外媒狗仔隊拍攝到身型疑似發福走樣，與上鏡時臉頰緊緻、身型鋼條的形象相距極遠，甚至直達「照騙」的地步！

湯告魯斯近日忙於在倫敦拍攝《職業特工隊：死亡清算下集》，多次被外傳狗仔隊野生捕獲。（《職業特工隊：死亡清算下集》電影花絮照）

在外媒鏡頭中，出現在直升機場的湯告魯斯，身穿一件貼身深藍色運動上衫，浮現出胸前「肥仔波」及較之前腫脹的身型，加上湯告魯斯一頭蓬鬆長髮赫然呈稻草黃色，令影迷網民驚訝湯告魯斯銀幕裡外的分別。不過亦有網民表示，年屆六旬的湯告魯斯身型比同齡影星更好，其實運動衫下尚有顯露腹肌，而「肥仔波」則是胸肌下沿的形狀。

湯告魯斯日前於倫敦被外傳狗仔隊野生捕獲。（視覺中國）

湯告魯斯外貌身型被指與銀幕裡相距甚逺，一頭蓬鬆長髮亦由黑色變成稻草黃色。（視覺中國）

湯告魯斯與《職業特工隊：死亡清算下集》導演Christopher McQuarrie被野生捕獲。（視覺中國）

湯告魯斯近年在銀幕上均以短髮示人，不論《壯志凌雲：獨行俠》及《職業特工隊：死亡清算上集》均梳一頭貼服髮型。然而湯告魯斯在無須拍攝的時期中，則較為不修邊幅，喜愛留長頭髮，似乎相當懷念年輕時的長髮造型，但湯告魯斯去年出席電影首映時，蓬亂的長髮已令他造型大打折扣，相信完成《職業特工隊》的拍攝後，展開宣傳活動前，湯告魯斯亦會重新執正靚仔樣，為新作造勢！

湯告魯斯在拍攝以外的時間，似乎喜歡留起一頭長髮。（視覺中國）

湯告魯斯去年出席《職業特工隊：死亡清算上集》倫敦首映時，蓬亂的長髮令造型大打折扣。（視覺中國）