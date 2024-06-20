破．地獄︱黃子華新作11月上映　許冠文：每次離開殯儀館都有啟示

英皇電影《破．地獄》由陳茂賢執導及編劇，兩大巨星——黃子華及許冠文（Michael），自《神算》後闊別32年再度傾力合演，搭配9大金像級陣容：衛詩雅、朱栢康、周家怡、秦沛、金燕玲、韋羅莎、梁雍婷、白只、鍾雪瑩，被譽為2024年其中一部最令人期待的港產片。今日（20號）隆重發布《破．地獄》先導預告、海報及首批劇照，並隆重宣布電影落實於今年11月14日（星期四）震撼公映，題材別樹一幟、演員組合強勁，《破．地獄》勢必轟動，為港產片帶來一番新衝擊！

黃子華與許冠文兩大笑匠事隔32年再合作新作《破．地獄》將於11月14日上映。（《破．地獄》電影劇照）

子華Michael引發想像空間 衛詩雅參演最大領會

開拍以來，《破．地獄》備受各方關注，如今落實於11月14日（星期四）震撼公映，同時發放的先導預告，可見許冠文正在靈堂進行破地獄儀式，黃子華則在燒衣爐旁若有所思，預告中幾句對白：「香港嘅殯儀（行業），係一文一武嘅組合，『文』嘅係行街、『武』嘅係喃嘸……」已點出《破．地獄》是香港影壇罕有聚焦殯儀業的作品；末段子華與Michael相對而坐，Michael語重深長的道出：「最緊要嘅係，過得自己、過得人！」配合海報中兩人在義莊前倚門而站，氣氛莊嚴而具濃厚故事感，道出「生死從不由己定，人身難得度眾生」的訊息，更帶來無限想像的空間！

黃子華與許冠文相對而坐，Michael語重深長的道出：「最緊要嘅係，過得自己、過得人！」（《破．地獄》電影劇照）

在黃子華的眼中，破地獄是香港的一種獨特文化與表演方式，值得細賞及重視，子華說：「我的人生中，曾親眼看過幾次破地獄，近距離見到師傅在面前噴火、弄劍，我想不到還可以在其他什麼地方，看到這麼特別的告別儀式！在電影《破．地獄》裡，不但呈現破地獄這個儀式，更透過整個內容豐富的香港殯儀行業，去探討生死這件人生最大的事。」子華透露，劇組做足資料搜集，令他不斷長知識，子華說：「譬如為先人化妝，並不是隨便畫兩畫這麼簡單，當中有很多學問，我好慶幸參與一部做了很多資料搜集、如此真實的電影！」

黃子華在燒衣爐旁若有所思，預告中道出：「香港嘅殯儀（行業），係一文一武嘅組合，『文』嘅係行街、『武』嘅係喃嘸……」。（《破．地獄》電影劇照）

同樣地，Michael亦被《破．地獄》的劇本所深深打動，尤其是涉及生死的部分，Michael表示：「首先，有沒有來生是另一回事，先說我去殯儀館，跟一位朋友說再見，站在道教立場，他（她）離開了，我還要面對餘下的人生，如何處理呢？所以，每次離開殯儀館，無論對先人、生人，都有某種啟示，先人已離開世俗，去尋求另一個人生，理應報以祝福；對生人而言，則應該重新再體會人生，把握一個新方向，這樣說來，生與死都有好處！」

許冠文直言每次離開殯儀館，無論對先人、生人，都有某種啟示。（《破．地獄》電影海報）

能與子華及Michael合作，衛詩雅（Michelle）形容感覺兩極、既開心又痛苦：「當然好榮幸與子華及Michael合作，加上劇本非常好，拍得很愉快！但那邊廂因為角色的遭遇，令我必須隔離自己專心準備演出，導致面對大好機會，都不能經常跟兩位前輩取經偷師，內心十分掙扎！」談到生死，Michelle表示：「戲中角色的經歷和真實的我有著很大距離，但幸好劇本給予充分空間和指引讓我去投入其中，拍完令我對家人與摯親、甚至看待生死都有新的領會，希望觀眾都會有同感。」