吳彥祖合作9歲攝影少女父愛爆發　超猛料影過梁朝偉劉德華

香港千禧男神吳彥祖近日到上海出席一系列電影節公開活動，並於社交媒體分享上海之行花絮照片。除了於上海國際電影節及時尚電影之夜等活動外，吳彥祖亦應邀接受少女攝影師笙笙的拍攝，分享指：「能夠被9歲大的笙笙拍攝是我的榮幸！她只用菲林拍攝，並會使用不同相機及片幅。我告訴她在生涯中接受過千次拍攝，但這是肯定是最深刻的一次！」

吳彥祖日前到上海出席一系列內地影視典禮活動。（視覺中國）

現年9歲的笙笙，是一位攝影師的長女，由5歲開始接觸攝影，並建立出獨特的攝影風格，因此於網絡成名。吳彥祖亦盛讚笙笙的攝影技術：「她非常專業、擁有的槪念如何指導攝影對象。笙笙5歲的妹妹亦用她的相機，拍攝精彩的側拍。」完成拍攝後，吳彥祖亦與笙笙姊妹拍攝即影即有留念，從Daniel與兩姊妹的合照可見，吳彥祖父愛大爆發流露親切笑容，三人的合作非常愉快與成功。

吳彥祖與內地9歲少女攝影師笙笙合作，直言是生涯過千次攝影裡最深刻的一次。（吳彥祖IG圖片）

吳彥祖與笙笙姊妹合照，父愛大爆發流露親切笑容！（吳彥祖IG圖片）

此前，年僅9歲的笙笙已拍攝過無數華語電影巨星，包括國際影帝梁朝偉、三料金像影帝劉德華、台灣男神彭于晏以及三金影后周迅，名符其實「鏡頭下粒粒都係天王巨星」！而笙笙拍攝梁朝偉的一輯相片，不論黑白或彩色均展現到梁朝偉獨特的溫柔與深情，在笙笙面前絲毫沒有平時的「社恐」表現，力證笙笙在拍攝的功力，以及與對象在拍攝期間建立的默契與關係。

9歲的笙笙曾經拍攝過國際影帝梁朝偉。（笙笙IG圖片）

笙笙鏡頭捕捉到梁朝偉鮮見於人前的面貌！（笙笙IG圖片）

在笙笙的鏡頭下，梁朝偉不但沒有社恐，亦展現出溫柔深情的一面！（笙笙IG圖片）

笙笙亦曾經拍攝三料金像影帝劉德華。（笙笙IG圖片）

笙笙鏡頭下有劉德華又有彭于晏！（笙笙IG圖片）

笙笙鏡頭下有劉德華又有彭于晏！（笙笙IG圖片）