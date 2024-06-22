56歲李婉華曬零濾鏡自拍真面目曝光　無懼歲月痕跡優雅地老去

港產片一代女神李婉華，於九十年代出道時在銀幕留下絕美倩影，代表作《至尊三十六計之偷天換日》中的美艷顏值堪稱經典！事隔多年，李婉華嫁往加拿大後淡出大銀幕，但仍活躍於各大社交媒體平台與粉絲影迷接觸。

當年李婉華美豔得非常誇張！（《至尊三十六計之偷天換日》電影劇照）

近日李婉華前往馬來西亞旅行，在吉隆坡雙子塔下自拍留念，更分享無濾鏡直出原圖，令56歲的真實面容曝光。李婉華戴上太陽眼鏡，雖然仍顯露眼尾與兩腮的歲月痕跡，但仍無懼與一眾粉絲分享真實容貌，選擇自然優雅地老去。

李婉華日前於社交媒體分享零濾鏡自拍照，顯露不少歲月痕跡。（李婉華IG圖片）

Anita李婉華早前曾被網民指出下巴部分離奇變尖，惹來整容疑雲，然而她曾在直播中直言不敢進行醫美，背後全因老公的一句話！李婉華於直播坦言，老公對整容效果存疑，擔心會變成「網紅臉」喪失原有的個人特色，更揚言：「妳千祈一啲嘢都唔好搞，妳搞（整容）我會對妳冇興趣！」

早前李婉華被網民指下巴離奇變尖，惹來整容疑雲！（李婉華IG圖片）

李婉華早前在直播裡澄清整容疑雲，更表示老公曾揚言：「妳千祈一啲嘢都唔好搞，妳搞（整容）我會對妳冇興趣！」（梁碧玲 攝）

至於李婉華日常如何打理儀容，她亦於直播中分享方法：「我由得啲歲月痕跡喺面上，就真係冇整過，微調、打針都冇，Facial都好少做，我會喺屋企搽吓護膚品、飲多啲水、食吓維他命，主要係飲好多水，同埋我心態非常開朗。」看來生活優哉悠哉的李婉華，全靠飲食與開朗心境保持美貌，而盡得李婉華遺傳的女兒Natalie，亦已亭亭玉立，接棒母親的女神地位！

李婉華直言自己沒有整容，平日靠飲食與心境保養儀容。（李婉華IG圖片）

李婉華女兒Natalie已亭亭玉立，接棒母親的女神地位。（李婉華IG圖片）

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