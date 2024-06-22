談判專家︱劉青雲周文健「係你」變金句　顏卓靈：冇諗過剪晒落去

香港犯罪劇情電影《談判專家》上映一周以來大受歡迎，火速衝破千萬票房大關！導演邱禮濤今日（22日）攜同劉青雲、周文健（Michael）、顏卓靈（Cherry）及楊偉倫現身謝票場，以談判專家及三名人質組合亮相，相當新鮮！一眾演員在謝票期間向觀眾宣布，《談判專家》上映10日內已破1100萬元票房的喜訊，影帝劉青雲更與觀眾即場互動對答。

《談判專家》導演邱禮濤攜同劉青雲、周文健、顏卓靈及楊偉倫出席謝票活動。（陳順禎 攝）

劉青雲謝票期間，宣布新作《談判專家》票房突破1100萬！（陳順禎 攝）

《談判專家》主演劉青雲、周文健、顏卓靈及楊偉倫，於謝票活動上接受傳媒訪問，此前劉青雲曾提到英文名字Sean由周文健所改，周文健則表示當年其實有為青雲建議三個名字作選擇。問及「落選」的兩個英文名，青雲與Michael均表示沒有印象，青雲更笑指：「本身有阿Sean、阿Shaun同阿Shawn囉！」Michael則笑言Sean在英文裡確有三個串法！

劉青雲與周文健受訪期間，透露其實Michael當年向青雲提議三個英文名，青雲最後選用Sean。（陳順禎 攝）

論及當年合作點滴，周文健更自爆在片場經常被劉青雲打：「佢係打我咋，好大力拍我！唔知點解佢見我咁大份，好鍾意見到我就拍！」更笑言青雲專打Michael結實的胸肌！由戲外到戲內，青雲與Michael就算31年未合作仍默契十足，顏卓靈提及《談判專家》裡「係你、係你」的搞笑橋段來源時，青雲笑指：「佢係都要講係我！」拍攝時在現場的Cherry驚訝表示：「我冇諗過真係會剪晒落去！」更指要在二人的來回對白期間忍笑！

劉青雲與周文健在《談判專家》裡互相指「係你、係你」的橋段成為金句。（陳順禎 攝）

顏卓靈笑言沒有想過「係你、係你」的橋段會全部剪進《談判專家》上映版本之中。（陳順禎 攝）

謝票期間，有年輕觀眾驚訝周文健的搞笑演繹，問及Michael接拍喜劇的可能性，Michael感謝觀眾的讚賞之餘，笑言：「唔好笑呀，我好認真咁做㗎！」楊偉倫則表示觀眾非常年青，未看過Michael八九十年代的喜劇作品，笑言：「你不嬲都係做喜劇，我細個睇你做喜劇睇大㗎！」邱禮濤亦表示周文健為老牌演員，早於1995年執導作品《公僕II》便開始合作。

為《談判專家》謝票期間，有觀眾指周文健喜感十足可向喜劇發展，周文健笑言自己其實非常認真演繹。（陳順禎 攝）

多年未有拍喜劇的劉青雲，表示願意接拍喜劇：「我初初入行係拍喜劇㗎！我拍《七月十四》有提名最佳男主角㗎！」但青雲卻表示：「我都有俾人批評過話我唔適合做喜劇！」令顏卓靈、楊偉倫感到驚訝，青雲續言：「成日都有㗎，話真係做得好難睇！」雖然未有透露誰人批評，但Cherry則安慰指：「咁嗰個人一定唔識睇戲！」