Kanye West老婆木乃伊裝現身　僅用布條遮澎湃上圍、東西半球任睇

美國饒舌潮流天王Kanye West與傳聞秘婚的太太Bianca Cernsori，去年起成為外媒花邊新聞的追訪對象，二人的出位言行、打扮往往成為鏡頭下的寵兒。Kanye West一年多以來經常攜同妻子外出，打扮極度暴露的Bianca Censori頻頻與Kanye在大街大巷親密互動，Bianca的沙漏身材及超性感標奇立異的打扮亦成為大眾焦點。日前Kanye West帶老婆到巴黎出席春夏時裝週活動，Bianca一套木乃伊超少布打扮又再成功搶鏡！

外界猜測Bianca Censori平時的暴露打扮，其實是Kanye West的主意。（視覺中國）

打扮極度暴露的Bianca Censori頻頻與Kanye West在大街大巷親密互動。（視覺中國）

Kanye West日前以蒙面打扮亮相巴黎時裝週活動，全身套在白色連帽衞衣與長褲下、加上白色蒙面頭套，完全將焦點讓給僅穿透視連身泳衣的Bianca Censori。及後，當Bianca單獨外出期間，更換上更少布的打扮，上身澎湃豐滿的上圍僅由兩條肉色布條遮蓋，胸部「東西半球」從左右兩側溢出，重量級視覺效果極為驚人！

Kanye West以全身蒙面打扮現身巴黎時裝週，將焦點完全讓給僅穿透視連身內衣的Bianca Censori。（視覺中國）

Bianca Censori僅穿透視連身內衣。（視覺中國）

Bianca Censori僅穿透視連身內衣。（視覺中國）

而Bianca Censori下身則由肉色布條纏繞而成，膝上更可見布條打結的部分，而布條狀的下裝亦有不少「破損」部份，露出更多美臀位置的皮膚，非常火辣出位！儘管此前Bianca Censori曾經以超性感打扮外出期間，懷疑遭到非禮，Kanye West亦被指因為老婆被毛手毛腳而出手打人遭提告，但兩夫妻仍不改高調風頭與出位打扮，似乎相當享受鎂光燈與目光。

Bianca Censori以木乃伊下裝示人，上身僅以布條遮胸。（視覺中國）

Bianca Censori的打扮讓突顯澎湃上圍的重量！（視覺中國）

Bianca Censori的東西半球任睇！（視覺中國）

Bianca Censori的東西半球任睇！（視覺中國）

Bianca Censori的東西半球任睇！（視覺中國）