太陽星辰｜超強卡士時空交錯追兇　陳偉霆演90年代警力抗馮德倫

由陳偉霆、劉雅瑟領銜主演，馮德倫特別主演，謝君豪、周勵淇特邀主演，騰訊視頻、海棠果影業（香港）出品的亞洲懸疑劇《太陽星辰》（See Her Again），於昨日（24/6）上海電視節首度發佈全角色陣容海報和首條國際版預告。早前劇集已入選今屆「康城春季電視節」的MIPDrama Screenings Selection，並且是唯一一套入圍亞洲劇而受到矚目，而《太陽星辰》將成騰訊視頻和Netflix首部同步聯播的華語懸疑劇。



劇集的角色海報超有型，圖中為陳偉霆。（《太陽星辰》海報）

男主角陳偉霆昨日代表《太陽星辰》，出席上海電影節開幕禮紅地毯，陳偉霆受訪時表示，這次劇集的演出讓他過足戲癮：「我這次飾演的警察楊光耀遇到一場奇遇，雙重空間下的楊光耀，面對舊敵新友和層層遞進的案件迷霧，這次實在讓我過足戲癮！」

久未拍劇集的馮德倫，在劇中飾演心思縝密的法醫。（《太陽星辰》海報）

《太陽星辰》講述90年代的香港重案組警察楊光耀（陳偉霆 飾），意外來到2018年，遇到與自己同齡的拍檔陳凱晴（劉雅瑟 飾），兩人圍繞著撲朔迷離的凶案線索，為了心中正義與世間公平，攜手追查塵封多年的連環殺人案的故事。當中由馮德倫飾演心思縝密的法醫陳子俊，未知會是整個緝兇路上的助力還是阻力？

陳偉霆飾演來自90年代的警察。（《太陽星辰》劇照）

金像獎最佳新演員凌文龍都有參與。（《太陽星辰》劇照）

馮德倫在劇中有種亦正亦邪的感覺。（《太陽星辰》劇照）

（《太陽星辰》劇照）

除了充滿懸疑感的國際版預告片外，《太陽星辰》這次更一口氣首發演員全線陣容海報，除了男女主角陳偉霆和劉雅瑟外，更有觀眾耳熟能詳的香港實力派演員以及多位金像獎、金馬獎得主！豪華陣容有馮德倫特別主演，謝君豪與周勵淇特邀主演，更包括聯合主演凌文龍、陸駿光、朱鑑然、何杜娟，還有袁富華、張文傑、黃梓樂、吳岱融、麥長青、車婉婉等一眾實力派特別出演，可謂群星雲集，劇力非凡！

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《太陽星辰》的幕後班底同樣值得期待，本劇導演由拍攝過《東方華爾街》的黃國強擔任，編劇唐耀良創作過《怒火》等電影，劇本顧問由《湄公河行動》的編劇朱鏡祺和劉小群擔任。製作團隊皆為電影級班底，曾多次榮獲或提名金像獎、金馬獎，包括攝影指導伍文拯、美術指導黃敏軒、造型指導梁鈺靄、動作指導鄧瑞華。實力派演員與電影級製作班底的組合，相信劇集播出之後，必然能讓觀眾大飽眼福。播映日期待定，大家密切留意。