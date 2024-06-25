任賢齊與三少再提跳唱《今期流行》　遭古天樂拒絕︰一人打一拳！

澳門新濠影滙全新綜合影院「影滙戲院」，今日（25日）舉行開幕儀式，影帝古天樂攜同任賢齊、林峯、胡子彤及張文傑一眾《九龍城寨之圍城》演員出席典禮，與澳門觀眾見面！現正進行巡迴演唱會的任賢齊，抽空與古天樂及城寨三少出席宣傳活動，並與三位後輩一同接受訪問。

古天樂攜同任賢齊、林峯、胡子彤及張文傑等《九龍城寨之圍城》演員，到澳門出席影院開幕。（陳順禎 攝）

任賢齊、林峯、胡子彤及張文傑受訪期間，提到早前三子於內地出席活動合唱《風的形狀》與《真的漢子》，胡子彤直言難以想象表演到，幸得林峯與German在上台前提點指教：「大家唱吓歌開心吓，冇諗過規模咁大。」作為歌手兼前輩的任賢齊，亦表示若有「九龍城寨」主題演唱會則可與四少合作跳唱。

任賢齊與林峯、胡子彤、張文傑「城寨三少」一同接受訪問。（陳順禎 攝）

張文傑最近頻密為《九龍城寨之圍城》謝票，成為不少粉絲的「老公」直言未習慣觀眾們的熱情反應，而當場被不少熱情粉絲「抽水」撫摸肌肉，他則笑言：「當時我都冇留意到，睇返片先知。」同場的胡子彤被觀眾叫「BB」，卻笑言潛移默化下習慣，連工作人員叫聲BB才突然驚覺稱號已經入血！

張文傑被抽水笑言睇片先知！（陳順禎 攝）

《九龍城寨之圍城》票房節節上升，邁向香港電影史上華語片榜首地位，任賢齊提議與三少一同表演，更鎖定古天樂金曲《今期流行》！但當古天樂稍後同場受訪得知時，則立刻拒絕，更揚言上台後：「上到台一人打一拳就得！」