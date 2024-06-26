玩轉腦朋友2｜9位「腦朋友」全體列陣　最私密睡房重地首次曝光

迪士尼與彼思的重頭鉅製《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2），闊別9年終於重磅回歸。為讓粉絲共同感受大腦總部的全新情緒，由6月27日至9月1日期間，在銅鑼灣時代廣場露天廣場及2樓中庭建造「《玩轉腦朋友2》Emotion Playpark」。全數9位新舊「腦朋友」，一共23個1:1人偶造型，多個主題位畀大家打卡，而家就同大家率先睇。

位於銅鑼灣時代廣場露天廣場及2樓中庭的「《玩轉腦朋友2》Emotion Playpark」。（葉志明 攝）

來到《玩轉腦朋友2》，除了5位於首集出現的腦朋友阿樂、阿愁、阿驚、阿燥和阿憎外，隨着韋莉經歷成長階段，情緒變得更複雜，4位新情緒專員，包括阿焦（焦慮）、阿羨（羨慕）、阿厭（厭惡）和阿尷（尷尬）將首度登場。9位腦朋友共23個1:1人偶造型設計將遍佈活動現場，邀請你漫遊各個以不同情緒為主題的遊樂設施打卡位，以及帶你深入大腦總部及首次曝光的腦朋友睡房重地，更可走進將於《玩轉腦朋友2》全新出現的「自我意識」區域！

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2樓中庭有首度曝光的大腦總部睡房重地，5位大家最熟悉的腦朋友更是首次呈現睡衣之姿，大家記得把握機會捕捉這難得一見的情景！另一邊就係大腦總部的新升級控制台，9位新舊腦朋友齊集準備工作，你也可到控制台前體驗情緒專員日常工作視覺。

去到二樓中庭，有大腦總部。（葉志明 攝）

睡房加大腦總部，佔據整個中庭。（葉志明 攝）

而控制台後方的神秘房間是於《玩轉腦朋友2》中全新出現的「自我意識」區域，漆黑房間滿佈閃閃發光的弦線及存放著韋莉的核心記憶球，細心看看弦線之中，原來阿樂和阿愁也在這裡與你探索新區域！於中庭抬頭可看到不同樓層和扶手電梯變身記憶球輸送管記載著大家的美好回憶，商場玻璃子彈電梯亦化身總部電梯，有腦朋友陪你經歷上上落落。

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此外，地庫1樓亦設置首個《玩轉腦朋友2》期間限定店，售賣多款全新限定週邊產品。而時代廣場會員消費滿指定金額，即可換領獨家限定禮品！今個夏天，相約親朋好友玩轉時代廣場，與每位「腦朋友」設計互動拍照！