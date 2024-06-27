爆炸戲棚創團十年啟動大型演員招募　多個大型製作招募新秀加盟

由音樂劇創作人、製作人及導演陳恩碩於2014年創立的爆炸戲棚今年踏入十周年，公佈2024至2026年間多個全新表演項目和發展計劃，並宣佈展開創團十年以來最大型的旗下演員招募行動，由爆炸戲棚藝術總監陳恩碩親自挑選及培育劇場新秀，參與劇團未來一連串演出。與此同時，陳恩碩希望通過長壽音樂劇這個長期演出的平台，為演員提供更全面的實戰經驗，進一步推動本地劇場發展。

爆炸戲棚創團十年最大型演員招募即日啟動。（大會提供）

由陳恩碩編劇、作曲、填詞、導演及監製的本地原創廣東話音樂劇《我們的青春日誌》邁向500場演出，創下全港最長壽音樂劇的歷史紀錄。與此同時，巡迴全港中學演出一百場的學校巡迴版經已順利展開，全國及海外巡迴演出正密鑼緊鼓籌備中，而電影版亦即將開拍。那邊廂，已試演41場並大獲好評的音樂劇《小男人周記》承《我們的青春日誌》累積而來的經驗及佳績，將於2025年中以長壽形式公演，現已覓得適當地點興建為劇目度身訂造的劇場，工程如火如荼進行中。而另一齣合家歡長壽音樂劇《童話狂想曲》（暫名）亦已敲定了演出場地，計劃於2025年底上演，務求把長壽音樂劇文化在香港進一步植根。

音樂劇《小男人周記》將作長壽公演。（大會提供）

除了長壽音樂劇之外，爆炸戲棚亦已落實了多個不同主題、規模及形式的音樂劇演出，包括繼《大象的告別式》空前成功後另一大型Jukebox Musical《三八》、陳恩碩全新創作的大型音樂劇，以及更多令人引頸以待的精采項目，故此爆炸戲棚希望藉着是次海選發掘大量才藝出眾，並對劇場有抱負有熱情的新血加盟，建立嶄新的演員陣容。

爆炸戲棚旗下演員公開遴選詳情

初選影片提交截止日期：2024年7月7日

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