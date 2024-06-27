妮歌潔曼超緊身母女裝現身宣示接班地位　蝙蝠俠昔日童星性感同場

百年時裝名牌巴黎世家（Balenciaga）於法國舉行秋冬時裝週展場活動，吸引多位國際影壇舉足輕重的演員歌星出席，包括奧斯卡影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）、楊紫瓊、歌手Katy Perry及Avril Lavigne等。一眾名人女星盛裝打扮出席活動，作為巴黎世家品牌代言人的妮歌潔曼，更罕有母女檔同場出席，帶同15歲女兒Sunday Rose現身，更穿起母女裝示人，似乎有意讓女兒接棒自己時裝界地位！

妮歌潔曼現身巴黎世家秋冬時裝週活動。（視覺中國）

妮歌潔曼與女兒Sunday Rose（左）以極相似的打扮現身時裝週活動。（視覺中國）

現年57歲的妮歌潔曼在電影界及時裝界地位超然，受各大歐美時裝及奢侈品牌歡迎，而妮歌潔曼昨日（26日）以一身黑色貼服連身長裙、戴上太陽眼鏡現身活動；女兒Sunday Rose亦以一身黑色長袖貼服連身長裙及戴太陽眼鏡現身，母女倆高貴氣質相近外，亦展示高䠷名模級修長身型，在現場極似一對孖公仔，宣示接班人的地位！

妮歌潔曼與Katy Perry於活動期間合照。（Derek Blasberg IG圖片）

妮歌潔曼、女兒Sunday Rose與Naomi Watts母女（左起）於活動期間合照。（Naomi Watts IG圖片）

妮歌潔曼、女兒Sunday Rose與Naomi Watts母女（左起）於活動期間合照。（Derek Blasberg IG圖片）

在妮砍潔曼以外，亦不乏荷里活女星以性感打扮現身，其中昔日曾參演《蝙蝠俠：夜神起義》（The Dark Knight Rises）的童星、現年24歲的美國女演員Joey King亦性感亮相！Joey King以一件銀色超低胸背心配襯黑色緊身褲及高踭鞋出席展場，上衣的剪裁令她曬出渾圓胸形，相當火辣性感！不過影迷亦可放心，Joey King今次在背心內穿上黑色打底，避免早前於康城影展上兩度出現走光的意外！

妮歌潔曼、Katy Perry、Naomi Watts及Joey King亦於活動上合照。（Derek BlasbergIG圖片）

昔日曾參演《蝙蝠俠：夜神起義》的童星Joey King，身穿一件銀色背心配襯黑色緊身褲現身活動。（視覺中國）

Joey King今次有做足安全措施，唔怕再失手走光。（視覺中國）

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